뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

노태우보다 높은 형량 선고…'윤석열 재판'에 어떤 영향?

임찬종 법조전문기자
작성 2026.01.21 20:35 수정 2026.01.21 20:54 조회수
PIP 닫기
<앵커>

임찬종 법조전문기자 나와 있습니다.

Q. 노태우보다 높은 형량…중형 선고 이유는?

[임찬종/법조전문기자 : 오늘(21일) 판결이 선고되기 전까지 12·3 내란 사건의 형량과 관련해 기준이 됐던 것은 12·12, 5·18 사건이었습니다. 내란우두머리죄와 내란중요임무종사죄에 대한 유일한 판례였기 때문입니다. 오늘 한덕수 전 총리에게 유죄로 판단된 죄명이 내란중요임무종사인데 12·12, 5·18 사건 당시 내란중요임무종사죄로 처벌받은 사람 중 노태우 씨가 징역 17년으로 가장 높은 형량을 선고받았습니다. 따라서 다수의 인명 피해가 발생한 12·12, 5·18 사건의 죄질이 더 나쁘다고 본다면 한덕수 전 총리에게 징역 17년 이상을 선고하기 어렵고, 반대로 12·3 내란 사건의 죄질이 더 나쁘다고 평가한다면 한덕수 전 총리에게 징역 17년 이상을 선고할 수 있다는 판단이 가능했던 겁니다. 그런데 오늘 재판부는 위로부터의 내란이었다는 점과 대한민국의 달라진 국제적 위상 등을 감안할 때 12·3 내란 사건의 위험성이 더 컸다고 밝히면서 노태우 씨에게 최종 선고된 형량보다 더 높은 징역 23년을 한덕수 전 총리에게 선고했습니다. 참고로 노태우 씨도 1심에서는 징역 22년 6개월을 선고받았는데, 오늘 한덕수 전 총리 1심 재판부가 징역 23년 형으로 결정한 것은 그보다 높은 형량을 선고한다는 의미도 있었던 것으로 보입니다.]

Q. '한덕수 징역 23년'…'윤석열 재판'에 영향?

[임찬종/법조전문기자 : 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 등에 대해 다음 달 19일에 판결을 선고할 지귀연 재판부가 오늘 한덕수 전 총리에게 선고된 판결의 논리를 따라야 한다는 법적 의무는 없습니다. 하지만 실질적으로는 윤석열 전 대통령 판결에 어떤 식으로든 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 오늘 이진관 재판부는 12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령이 일으킨 내란 행위라는 점을 분명히 했는데, 지귀연 재판부가 이 논리를 정면으로 부정하지 않는 한 윤석열 전 대통령의 내란우두머리 혐의 역시 유죄로 판단될 가능성이 높기 때문입니다. 또 하나 영향을 미칠 수 있는 요소는 양형입니다. 내란중요임무종사죄에 대해 징역 23년이 선고됐으니 더 중대한 내란 우두머리 혐의를 받고 있는 윤석열 전 대통령을 유죄로 판단할 경우 최소한 징역 23년 이상이 선고되어야 한다는 시각을 재판부가 의식할 수 있기 때문입니다.]

(영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
임찬종 법조전문기자 사진
임찬종 법조전문기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지