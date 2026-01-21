넷플릭스, '참교육' 원작 논란에 입 열다…"우려 잘 인지, 책임감 갖고 준비"

넷플릭스가 웹툰 원작의 시리즈 '참교육'을 향한 우려에 대해 입을 열었다.



21일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아'에서는 올해 공개될 넷플릭스 콘텐츠의 방향성 및 작품 라인업 소개가 이뤄졌다.



이 가운데 시리즈 '참교육'은 동명의 웹툰을 원작으로 하는데, 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 이야기다. 배우 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연하고 올 2분기 공개 예정이다.



그런데 '참교육'은 시리즈 제작이 알려진 직후, 원작 웹툰이 체벌 미화, 인종 차별 등 논란에 휩싸였던 점 때문에 우려의 목소리가 나왔다.



이런 우려의 시선에 대해 넷플릭스 배종병 시니어 디렉터는 "'참교육'은 웹툰을 기반으로 만든 작품이긴 한데, 이 시대의 꼭 필요한 이야기를 다룬다는 점에서 모두가 책임감을 가지고 개발한 작품"이라며 "제작 과정에서, 원작 내 일부 에피소드에 대한 비판이나 우려를 잘 알고 있다. 그것에 대해 인지하고 잘 준비했다"라고 설명했다.



이어 "보다 더 책임감을 가지고, 정제된 시선으로 작품 만들려 노력했다. 공개되면 그 부분을 확인할 수 있을 거다"라며 걱정을 불식시켰다.



'참교육'은 넷플릭스 시리즈 '소년심판', 드라마 '디어 마이 프렌즈'의 홍종찬 감독과 넷플릭스 시리즈 '정신병동에도 아침이 와요', 드라마 '눈이 부시게'의 이남규 작가가 의기투합했다. 교권보호국 감독관 '나화진' 역은 김무열이, 교권보호국을 창설한 교육부 장관 '최강석' 역은 이성민이 맡는다. '소년심판'을 통해 홍종찬 감독과 호흡을 맞췄던 김무열과 이성민이 '참교육'을 통해 보여줄 새로운 모습에 기대감이 높아진다. 진기주는 특전사 출신 교권보호국 감독관 '임한림' 역으로, 표지훈은 교권보호국의 허술하지만 인간미 넘치는 천재 사무관 '봉근대' 역으로 분해 열연을 펼칠 예정이다.



[사진=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)