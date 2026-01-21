'1천178명 사망' 인도네시아 대홍수 피해 키운 기업 28곳 제재

▲ 인도네시아 북수마트라주서 홍수 후 남겨진 통나무 잔해들

지난해 인도네시아 수마트라섬에서 1천1백 명 넘게 숨진 대홍수와 관련해 각종 위반 행위로 피해를 키운 기업 28곳의 허가가 취소됩니다.AFP 통신 등에 따르면 프라세티요 하디 인도네시아 국가비서실 장관(국무장관)은 20일(현지시간) 브리핑을 열고 정부 태스크포스(TF)가 지난해 수마트라섬 대홍수 이후 3개 주 기업들을 감사한 결과를 공개했습니다.프라세티요 장관은 감사 결과를 프라보워 수비안토 대통령에게 보고했으며 "보고서를 바탕으로 대통령이 위반 행위가 입증된 기업 28곳의 허가를 취소하기로 결정했다"고 설명했습니다.다만, 이 기업들이 어떤 유형의 위반 행위를 했는지와 어떤 허가가 취소됐는지는 구체적으로 밝히지 않았습니다.프라세티요 장관은 "(허가가 취소된 기업 가운데) 22곳은 산림 업체이며 이들이 보유한 면적은 총 100만㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)가 넘는다"며 "나머지 6곳에는 광산 업체와 수력발전소 운영 업체가 포함됐다"고 덧붙였습니다.로이터 통신은 인도네시아 기업 아스트라 인터내셔널이 운영하는 금광 업체와 중국이 지원하는 수력발전소 운영 업체의 허가가 취소될 예정이라고 보도했습니다.앞서 북수마트라주에 있는 바탕 토루 수력발전소가 건설되는 과정에서 산림이 파괴됐다는 지적이 잇따랐습니다.이 수력발전소 운영사인 '북수마트라 하이드로 에너지'(NSHE)는 중국 '국가개발투자공사(SDIC) 파워홀딩스'의 관리를 받고 있습니다.북수마트라 주재 중국 총영사관은 현지 언론에 바탕 토루 수력발전소는 인도네시아 법률을 준수하면서 건설되고 있다며 기업 활동이 재개되길 바란다고 밝혔습니다.인도네시아 환경단체는 해당 기업들이 훼손한 산림을 복원해야 한다며 자산 이전을 막아야 한다고 강조했습니다.앞서 인도네시아 환경부는 지난 15일 기업 6곳이 수마트라섬 대홍수 피해를 키웠다면서 4조 8천억 루피아(약 4천200억 원) 규모의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.지난해 11월 말 믈라카 해협에서 이례적으로 발생한 사이클론(열대성 저기압)의 영향으로 아체주, 북수마트라주, 서수마트라주 등 수마트라섬 북부 3개 주에서 폭우로 인한 홍수와 산사태가 발생해 2주 동안 1천178명이 숨졌습니다.전문가들은 기후변화 탓에 이 지역에 폭우가 심해졌고, 무분별한 벌목과 난개발로 숲이 사라져 홍수 피해가 커졌다고 진단했습니다.인도네시아에서는 광산 개발, 농장 조성, 산불 등으로 해마다 엄청난 규모의 산림이 사라지고 있습니다.전 세계 산림 변화를 확인하는 환경단체 '글로벌 포레스트 워치'에 따르면 북수마트라주에서는 2001년부터 2024년까지 산림 160만㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)가 사라졌습니다.이는 수마트라섬 전체 산림 면적의 28%에 해당하는 규모입니다.(사진=AP, 연합뉴스)