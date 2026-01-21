뉴스
의정부 주택 침입해 금품 훔치려다 성폭행 시도…50대 구속

김민준 기자
작성 2026.01.21 17:17
▲ 경기 의정부경찰서

경기 의정부시에서 여성이 혼자 있던 집에 침입해 흉기로 위협한 뒤 성폭행을 시도한 50대 남성이 구속됐습니다.

의정부지법은 오늘(21일) 특수강도강간 혐의를 받는 50대 남성 A 씨에 대해 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 12일 정오쯤 의정부시 자금동의 한 3층 다세대주택에 침입해 금품을 훔치려다, 피해자인 20대 여성 B 씨가 잠에서 깨자 흉기를 들이대며 위협하고 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있습니다.

A 씨는 B 씨가 저항하자 현장을 벗어나 의정부시 민락동에 있는 자신의 주거지로 달아났다가 사건 발생 약 3시간 만에 검거됐습니다.

검거 당시 A 씨는 수면제를 다량 복용해 의식이 없는 상태로 병원에 옮겨졌습니다.

A 씨는 최근 의식을 회복했으며, 전날 치료를 마치고 퇴원한 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "돈이 필요했다"는 취지로 진술했으며, 혐의도 모두 인정한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 조만간 수사를 마무리하고 A 씨를 검찰에 송치할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
