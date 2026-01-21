의정부 주택 침입해 금품 훔치려다 성폭행 시도…50대 구속

▲ 경기 의정부경찰서

경기 의정부시에서 여성이 혼자 있던 집에 침입해 흉기로 위협한 뒤 성폭행을 시도한 50대 남성이 구속됐습니다.의정부지법은 오늘(21일) 특수강도강간 혐의를 받는 50대 남성 A 씨에 대해 "도망할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 12일 정오쯤 의정부시 자금동의 한 3층 다세대주택에 침입해 금품을 훔치려다, 피해자인 20대 여성 B 씨가 잠에서 깨자 흉기를 들이대며 위협하고 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 B 씨가 저항하자 현장을 벗어나 의정부시 민락동에 있는 자신의 주거지로 달아났다가 사건 발생 약 3시간 만에 검거됐습니다.검거 당시 A 씨는 수면제를 다량 복용해 의식이 없는 상태로 병원에 옮겨졌습니다.A 씨는 최근 의식을 회복했으며, 전날 치료를 마치고 퇴원한 것으로 알려졌습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "돈이 필요했다"는 취지로 진술했으며, 혐의도 모두 인정한 것으로 전해졌습니다.경찰은 조만간 수사를 마무리하고 A 씨를 검찰에 송치할 예정입니다.(사진=연합뉴스)