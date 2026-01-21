[자막뉴스] "캐나다도 우리 땅" 지도에 '발칵'…황급히 '침공 시나리오' 검토

도널드 트럼프 미국 대통령의 SNS 계정에 올라온 사진입니다.



캐나다 영토까지 성조기를 표시해 놓은 가상 사진을 공개한 겁니다.



최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 등 영토 확장에 대한 의욕을 내비치자 우방국인 캐나다는 국방비를 대폭 증액하고 미국이 침공했을 경우의 가상 시나리오까지 검토하며 비상 대응에 나섰습니다.



캐나다 마크 카니 총리는 어제 스위스 다보스 포럼 연설에서 "만약 우리가 협상 테이블에 앉지 못한다면, 결국 강대국의 메뉴판에 오르게 될 것"이라며 "중견국들은 반드시 함께 행동해야 한다"고 강조했습니다.



미국의 영토 확장 시도가 주권 위협으로 이어질 수 있다는 위기감을 드러낸 것으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 최근 쥐스탱 트뤼도 전 캐나다 총리를 '캐나다주 주지사'로 지칭하거나 "캐나다는 미국의 51번째 주"라고 발언하는 등 침략적 인식을 공공연히 드러낸 바 있습니다.



캐나다 당국은 그린란드 주권에 대한 지지를 표명하기 위해 병력 파견을 검토하는 것으로 알려졌습니다.



또 미국과 맞닿은 남부 국경 강화에 10억 달러를 투입했으며, 북부 국경 강화에도 수십억 달러를 추가 투자할 계획입니다.



텔레그래프는 캐나다는 최근 100년 내 처음으로 미국이 캐나다를 공격할 경우까지 상정한 국방 모델을 수립했다고 보도했습니다.



