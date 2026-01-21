홍익표 "친명·친청은 다 하나"…장동혁 단식장은 안 찾아

<앵커>



홍익표 청와대 신임 정무수석이 오늘(21일) 취임 인사차 민주당 지도부를 예방했습니다. 홍 정무수석은 국회 로텐더홀에서 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표는 만나지 않고 국회를 떠났습니다.



하정연 기자가 전해드립니다.



<기자>



홍익표 청와대 신임 정무수석이 오늘 오후 정청래 민주당 대표 접견을 위해 국회를 찾았습니다.



정 대표는 홍 정무수석이 정무수석으로 최상의 카드라고 생각한다, 이재명의 마음과 정청래의 마음은 똑같았다며 홍 수석을 환대했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 역시 텔레파시는 통했는지 이심정심, 이재명의 마음, 정청래의 마음이 똑같았습니다. 그래서 너무 기뻤습니다.]



홍 수석도 정청래 대표가 당원 주권 시대를 열 수 있는 최적의 당 대표라며 친명과 친청은 하나라고 화답했습니다.



[홍익표/청와대 신임 정무수석 : 사실 이런 프레임 자체가 사실 정확하진 않은 것 같아요. 누군가를 중심으로 친명이다 친명이 아니다, 이건 중요한 게 아니라….]



곧이어 한병도 원내대표를 만난 홍 수석은 한 원내대표를 '정무수석 선배'라고 부르며, 여야 간 좋은 합의점과 결정을 모아온다면 정부는 국회의 뜻을 최대한 존중하겠다고 말했습니다.



홍 수석은 정치권 일각의 관측과 달리, 국회 로텐더홀에서 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표는 만나지 않았습니다.



[홍익표/청와대 신임 정무수석 : 아, 그건 아직 결정된 바 없습니다.]



반면, 이석연 국민통합위원장은 장 대표 단식장을 찾아 대통령 비서실장이나 청와대 정무수석이 메시지를 전달하는 게 예의라고 생각한다며 단식장 방문을 촉구했습니다.



[이석연/국민통합위원장 : 대통령 실장이나 정무수석이 먼저 와서 살펴보고, 또 뭔가를 메시지를 전달하는 것이 최소한의 예의다….]



장 대표는 여권의 통일교 연루 의혹과 공천헌금 의혹을 각각 수사할 '쌍특검' 도입을 촉구하며 일주일째 단식 투쟁을 이어가고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 유미라)