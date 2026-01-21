K리그1 서울, 송민규 영입…김기동 감독과 재회

▲ FC서울, 송민규 영입

2025시즌 전북 현대의 '더블'에 일조한 공격수 송민규가 김기동 감독이 이끄는 FC서울로 향했다.서울은 "국가대표 출신 측면 공격수 송민규를 영입했다"고 오늘(21일) 발표했습니다.1999년생 송민규는 2018년 포항 스틸러스에서 K리그에 데뷔했고 2020시즌 27경기 10골 6도움으로 K리그 영플레이어상을 받으며 주목받았습니다.2020 도쿄 올림픽과 2022 카타르 월드컵에 태극마크를 달고 출전했으며, 2022 항저우 아시안게임에서는 금메달을 목에 걸었습니다.지난 시즌엔 전북의 리그·코리아컵 우승에 기여하면서 K리그 베스트 11 공격수 부문을 수상했습니다.송민규는 K리그 통산 205경기에 출전해 43골 26도움을 기록 중입니다.측면 공격뿐만 아니라 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 송민규는 변칙적인 드리블 템포로 상대 타이밍을 빼앗아 순간 돌파하는 능력이 장점으로 손꼽힙니다.또 균형 잡힌 신체를 앞세워 공을 안정적으로 관리하고 주변 동료를 활용한 연계 플레이도 뛰어난 선수로 평가받습니다.서울은 송민규가 꾸준히 경기에 출전하고 국제 무대 경험이 풍부하며, 전성기에 올랐다고 판단해 이번 영입을 추진했다고 밝혔습니다.서울은 후이즈, 바베츠, 구성윤 등 공수에서 포지션 보강에 성공하고 K리그에서 가장 뛰어난 측면 자원 송민규까지 영입해 더욱 강력하고 견고해진 스쿼드를 구축했다고 자평했습니다.그러면서 "특히 송민규는 김기동 감독이 (포항을 지도하던 시절) 직접 발굴한 선수였던 만큼 팀 전술 운용에 큰 보탬이 될 것"이라고 기대했습니다.송민규는 "김기동 감독님과 다시 만나 무척 기대된다. 감독님께서 연락을 주셨을 때 꼭 다시 함께하고 싶다고 생각했다"며 "이전보다 더 좋은 모습과 결과를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다. 항상 서울 팬을 기쁘게 해드릴 생각"이라고 입단 소감을 밝혔습니다.(사진=FC서울 제공, 연합뉴스)