[자막뉴스] "부동산? 가망 없다" 빠른 손절 2년 만에 2조 '트럼프식 투자법'

'부동산 부자'로 유명한 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 2년 사이 부동산 자산은 크게 줄이고 가상화폐 투자에 집중한 것으로 나타났습니다.



블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령 일가의 재산 총액은 이번 달 기준 72억 달러, 우리 돈 약 10조 6천억 원으로 추정됩니다.



이 가운데 가상화폐 유통 플랫폼 '월드 리버티 파이낸셜' 등 가상화폐 관련 자산이 2조 원을 넘겨 사상 처음으로 전체 재산의 20%를 초과한 것으로 파악됐습니다.



반면 부동산 자산의 비중은 절반 아래로 떨어진 것으로 추산됐습니다.



지난 2023년 11월 기준 트럼프 일가의 재산 중 79% 정도는 부동산이었고 가상화폐 자산은 전혀 없었는데, 2년 사이 부동산 비중이 크게 줄고 가상화폐 자산 규모는 빠르게 늘어났다고 블룸버그는 전했습니다.



트럼프 일가의 가상화폐 포트폴리오를 뜯어보면 월드 리버티 외에 트럼프 대통령의 이름을 딴 '밈코인'과 비트코인 채굴 업체인 '아메리칸 비트코인' 등을 중심으로 구성돼 있습니다.



월드 리버티로는 우리 돈 1조 5천억 원에 가까운 돈을 벌었고, 밈코인의 가치도 우리 돈 4천1백억 원에 달하는 것으로 전해졌습니다.



아메리칸 비트코인의 트럼프 일가 지분도 우리 돈 1천6백억 원 수준인 것으로 알려졌습니다.



블룸버그는 트럼프 일가가 앞으로 어떻게 부를 모을 것인지에 대해 '상전벽해' 수준으로 바뀐 전략을 보여줬다고 평가했습니다.



다만, 트럼프 대통령이 재집권 이후 미국을 가상화폐 산업의 수도로 만들겠단 목표를 내세우고 가상화폐 활성화 정책을 펼치면서 이해 충돌 우려가 제기되고 있다고 블룸버그는 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 앞서 지난해 10월 월드 리버티 사업을 도운 가상화폐 거래소 '바이낸스'의 창업자 자오창펑을 사면해 논란을 빚기도 했습니다.



