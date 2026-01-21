뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

타이완서 친모가 20대 딸 900여 일 감금…영양실조 등으로 사망

유영규 기자
작성 2026.01.21 15:47 조회수
타이완서 친모가 20대 딸 900여 일 감금…영양실조 등으로 사망
▲ 사망한 천 씨의 언니(왼쪽)와 친아버지

타이완에서 친딸을 900여 일 감금해 죽음에 이르게 한 여성이 기소됐습니다.

21일 자유시보와 연합보 등 타이완언론에 따르면 타이완 검찰은 20대인 딸을 2년 8개월 동안 집에 감금해 사망에 이르게 한 친모 잔 모 씨(50)를 학대치사죄 등으로 구속기소 했습니다.

검찰 조사에 따르면 타이중 다자 지역에 사는 잔 씨는 둘째 딸 천 모 씨의 청결 등 생활 습관을 문제 삼아 고등학교를 휴학시킨 후 지난 2023년 1월부터 전선으로 묶어 방에 가두고 연명할 수 있는 소량의 음식물만 제공했습니다.

이로 인해 천 씨는 지난해 영양실조와 장기 기능 손상 등으로 사망했습니다.

검경은 지난해 9월 25일 신고를 받고 현장에 도착해 조사한 결과 당시 21세인 사망자 몸무게가 30㎏에 불과했다고 전했습니다.

또 사망한 천 씨가 오랫동안 감금돼 있던 것으로 보인다는 이웃 주민들의 진술 등을 확보했습니다.

잔 씨는 끝까지 학대 사실을 부정하면서 훈육을 위해 옳은 일을 했다고 주장한 것으로 알려졌습니다.

천 씨의 친부는 아내와의 마찰을 피하기 위해 딸에 대한 학대를 방임한 혐의로 기소됐습니다.

(사진=타이완 자유시보 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지