타이완서 친모가 20대 딸 900여 일 감금…영양실조 등으로 사망

▲ 사망한 천 씨의 언니(왼쪽)와 친아버지
타이완에서 친딸을 900여 일 감금해 죽음에 이르게 한 여성이 기소됐습니다.
21일 자유시보와 연합보 등 타이완언론에 따르면 타이완 검찰은 20대인 딸을 2년 8개월 동안 집에 감금해 사망에 이르게 한 친모 잔 모 씨(50)를 학대치사죄 등으로 구속기소 했습니다.
검찰 조사에 따르면 타이중 다자 지역에 사는 잔 씨는 둘째 딸 천 모 씨의 청결 등 생활 습관을 문제 삼아 고등학교를 휴학시킨 후 지난 2023년 1월부터 전선으로 묶어 방에 가두고 연명할 수 있는 소량의 음식물만 제공했습니다.
이로 인해 천 씨는 지난해 영양실조와 장기 기능 손상 등으로 사망했습니다.
검경은 지난해 9월 25일 신고를 받고 현장에 도착해 조사한 결과 당시 21세인 사망자 몸무게가 30㎏에 불과했다고 전했습니다.
또 사망한 천 씨가 오랫동안 감금돼 있던 것으로 보인다는 이웃 주민들의 진술 등을 확보했습니다.
잔 씨는 끝까지 학대 사실을 부정하면서 훈육을 위해 옳은 일을 했다고 주장한 것으로 알려졌습니다.
천 씨의 친부는 아내와의 마찰을 피하기 위해 딸에 대한 학대를 방임한 혐의로 기소됐습니다.
(사진=타이완 자유시보 캡처, 연합뉴스)
댓글