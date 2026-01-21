"제주 갈 바에는 해외로"…외면받는 제주 골프

<앵커>



제주 골프장 이용객이 내리막길을 걷고 있습니다. 코로나19 시기에 특수 분위기에 힘입어서 오른 비용이 떨어지지 않고 있는 데다, 해외 골프라는 선택지까지 넓어졌기 때문으로 보입니다.



정용기 기자가 취재했습니다.



제주 지역 골프장은 코로나19 팬데믹과 함께 특수를 맞았지만, 그 흐름은 오래가지 못했습니다.



내장객은 지난 2020년 239만 명에서, 코로나 사태로 2021년 289만 명으로 역대 최대치를 기록한 뒤, 지난해 219만 명까지 감소하며 4년 연속 줄었습니다.



정점을 찍었던 코로나 시기와 비교하면 70만 명 가까이 빠진 셈입니다.



1년 새 도민은 6만 명, 관광객은 8만 명의 발걸음이 끊기며 세부 성적표도 뒷걸음질 쳤습니다.



코로나 시기에 오른 골프장 비용이 좀처럼 줄지 않으면서, 제주를 외면하는 흐름이 뚜렷해진 것으로 보고 있습니다.



[여행업계 관계자 : 일본을 간다든지 동남아도 직항편이 좀 생기고 해서 해외로 많이 가죠. 이제 골프장 비용이 훨씬 아주 저렴하기 때문에.]



문제는 해외여행이 다시 열렸는데도 고비용 구조가 유지되고 있다는 점입니다.



그린피에 항공료, 숙박비까지 비슷한 비용을 감안하면 제주는 더 이상 매력적인 골프 관광지가 아니라는 얘기입니다.



[서천범/한국레저산업연구소 소장 : 현재의 고비용 구조가 해소되지 않는 한은 이런 사태가 계속될 것으로 우려가 되고 결국 비용과 서비스 수준을 코로나 이전으로 낮추고 서비스도 강화하지 않으면 하락세는 막을 수가 없을 것으로 예상됩니다.]



고비용 구조는 제주 관광을 선택에서 제외시키는 냉정한 기준이 되고 있습니다.



