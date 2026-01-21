트럼프 전용기 다보스 가다 회항…다른 비행기로 다시 출발

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령을 태우고 스위스로 향하던 전용기 에어포스원이 20일(현지 시간) 전기 문제로 메릴랜드주 앤드루스합동기지(JBA)로 회항했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 세계경제포럼(WEF) 참석차 스위스 다보스로 가던 중 전용기 회항으로 항공기를 바꿔 타고 다시 출발했습니다.미국 CNN 방송은 트럼프 대통령의 전용기가 20일 밤 11시 7분(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 착륙했다고 전했습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "경미한 전기계통 문제를 확인했으며 만약에 대비해 회항을 결정했다"고 밝혔습니다.항공기의 이동 경로를 보여주는 사이트인 'ADS-B 익스체인지'에 따르면 트럼프 대통령의 전용기는 이륙한 지 약 한 시간 만에 뉴욕주 롱아일랜드 동단의 몬토크 인근 상공에서 방향을 틀었습니다.AP통신에 따르면 에어포스원에 함께 탑승했던 기자들은 이륙 후 기내 좌석의 조명이 갑자기 꺼졌고, 30분쯤 지난 뒤 회항이 통보됐다고 전했습니다.앤드루스 합동기지로 돌아온 트럼프 대통령은 예비기인 C-32를 타고 다시 다보스로 향했습니다.애초 이륙 시간보다 2시간 남짓 지연된 것이라고 로이터통신은 전했습니다.보잉 757기를 개조한 C-32은 기존의 에어포스원보다는 작은 기종으로 주로 대통령이 미국 국내에서 이동할 때 사용됩니다.현재 에어포스원으로 운용되는 두 기종은 모두 거의 40여 년간 사용됐으며, 보잉사가 후속 기종을 개발하고 있지만 납품 일정이 미뤄지고 있습니다.트럼프 대통령은 에어포스원 납품이 늦춰지는 데 불만을 표시해왔으며 지난해 카타르 왕실이 보잉 747-8기종을 선물하자 이를 전용기로 사용하겠다고 밝힌 바 있습니다.카타르 왕실이 선물한 항공기는 현재 보안 요건을 충족하기 위한 개조 작업이 진행되고 있습니다.트럼프 대통령은 지난해에는 다보스 포럼에 직접 참석하지 않고 화상 연설만 했습니다.그러나 올해는 6년 만에 직접 참석해 특별연설을 할 예정이어서 어떤 발언을 내놓을지 관심이 쏠리고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)