이 대통령 "야당 대표, 필요할 때 만나야…여야 대화가 우선"

▲ 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 장동혁 국민의힘 대표의 영수회담 요구에 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"며 사실상 거절의 뜻을 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(21일), 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 '장동혁 대표의 만남 제안에 응할 생각이 있는가'라는 질문에 이같이 답했습니다.이 대통령은 "야당과의 소통과 대화는 필요하며, 야당 대표도 필요하면 만난다"면서도, "필요하고 유용할 때 만나야 한다"고 덧붙였습니다.또, "계속 만나긴 해야겠지만, 뭐든지 제가 개별 정당과 소위 직접 대화나 '직거래'를 하면 여야 관계나 국회는 어떻게 되겠는가"라고 말했습니다.이 대통령은 "(여야가) 충분히 대화하고, 그 후에도 추가로 돌파구가 필요하거나 대통령의 정치적 결단이 필요하면 그때 만나는 게 맞다"고 설명했습니다.여야 간 대화가 우선임을 언급하면서, 야당 대표를 지금 당장 만날 시점은 아니라는 취지로 풀이됩니다.특히 "최근에 보니 제가 하지도 않은 말을 지어내 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분도 있더라"는 비판을 내놓기도 했습니다.(사진=연합뉴스)