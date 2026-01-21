이 대통령 "야당 대표, 필요할 때 만나야…여야 대화가 우선"

▲ 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다.
이재명 대통령은 장동혁 국민의힘 대표의 영수회담 요구에 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"며 사실상 거절의 뜻을 밝혔습니다.
이 대통령은 오늘(21일), 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 '장동혁 대표의 만남 제안에 응할 생각이 있는가'라는 질문에 이같이 답했습니다.
이 대통령은 "야당과의 소통과 대화는 필요하며, 야당 대표도 필요하면 만난다"면서도, "필요하고 유용할 때 만나야 한다"고 덧붙였습니다.
또, "계속 만나긴 해야겠지만, 뭐든지 제가 개별 정당과 소위 직접 대화나 '직거래'를 하면 여야 관계나 국회는 어떻게 되겠는가"라고 말했습니다.
이 대통령은 "(여야가) 충분히 대화하고, 그 후에도 추가로 돌파구가 필요하거나 대통령의 정치적 결단이 필요하면 그때 만나는 게 맞다"고 설명했습니다.
여야 간 대화가 우선임을 언급하면서, 야당 대표를 지금 당장 만날 시점은 아니라는 취지로 풀이됩니다.
특히 "최근에 보니 제가 하지도 않은 말을 지어내 정쟁을 유발하는 수단으로 쓰는 분도 있더라"는 비판을 내놓기도 했습니다.
(사진=연합뉴스)
