[D리포트] "'24시간 범죄 소굴'이었던 옆집" 1조 5천억 원 자금세탁 후 호화생활

수사관이 한 남성에게 수갑을 채웁니다.



추적이 어려운 이른바 대포통장을 공급한 40대 남성이었습니다.



이 남성이 공급한 대포통장은 보이스피싱 조직이 피해자들로부터 가로챈 돈을 세탁하는 데 쓰였습니다.



[김보성/보이스피싱범죄 합동수사부장 : 자금 세탁에 사용할 대포 계좌를 장집에게 장값을 주고 구매를 합니다. 이 대포 계좌를 이용해 보이스피싱 조직 등으로부터 불법 수익을 송금받아서 세탁을 해주는 거고요.]



아파트를 빌려 24시간 자금세탁소를 운영한 혐의로 30대 총괄관리책 A 씨 등 일당이 검찰에 붙잡혔습니다.



지난 2022년부터 전주를 시작으로 송도, 평택 등 전국 아파트 7곳을 돌며 범행을 저지른 것으로 확인됐습니다.



아파트 창문에 암막 커튼 또는 먹지를 설치하고, 조직원이 한 명이라도 이탈하면 즉시 다른 아파트로 이전해가며 수사기관의 추적을 피했습니다.



또, 붙잡힐 것을 대비해 "자신은 코인 판매자일 뿐, 자금 세탁과 무관하다"는 내용의 대본도 준비했습니다.



이들이 3년간 자금 세탁에 이용한 통장은 186개.



금액은 1조 5천억 원에 달합니다.



이 과정에서 아직 검거되지 않은 40대 총책 B 씨는 126억 원을 벌어들인 걸로 조사됐고, 명품과 외제차를 구매하는 등 호화로운 생활을 이어갔다고 검찰은 설명했습니다.



검찰은 범죄수익 추징 보전을 신청해 34억 원을 확보하는 한편, B 씨 등 나머지 조직원에 대한 추적을 이어가겠다는 방침입니다.



