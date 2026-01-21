이 대통령 "신규 원전 건설, 수요 있는 건 사실…열어놓고 판단"

▲ 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(21일) 신년 기자회견에서 신규 원전 건설 문제와 관련해 "필요한지, 안전한지, 또 국민의 뜻은 어떤지 열어 놓고 판단하자는 생각"이라고 말했습니다.이 대통령은 "최근의 추세를 보면 엄청난 에너지 수요가 있는 것은 사실"이라며 이같이 밝혔습니다.특히 이 대통령은 "국가 계획도 이미 확정돼 있는데 정권이 바뀌었다고 해서 정책을 마구 뒤집는 것은 정책의 안정성, 지속성 측면에서도 좋지 못하다"고 언급하기도 했습니다.그러면서 "저는 원전 문제가 너무 정치 의제화됐다는 생각도 한다. 이 문제가 이념 전쟁의 도구처럼 인식되는 것은 바람직하지 않다"며 "필요하면 안전성 문제를 포함해 검토할 수 있는 것"이라고 재차 언급했습니다.지난 정부 당시 발표된 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 '신규 대형 원전 2기 건설'이 명시된 상황에서, 무작정 여기에 반대하기보다는 모든 가능성을 열어두고 숙의를 이어가겠다는 뜻으로 해석됩니다.한편 이 대통령은 용인 반도체 클러스터의 지방 이전 문제와 관련해서는 "정부의 정책으로 결정해 놓은 것을 지금 뒤집을 수는 없다"고 언급했습니다.이 대통령은 "정부가 옮기라고 한다고 옮겨지겠느냐"며 "기업의 배치 문제는 정치권에서 부탁한다고 되는 것이 아니다. 기업에서는 돈이 되면 부모가 말려도 하고, 돈이 안 되면 아들이나 딸내미가 부탁해도 하지 않는 것"이라고 설명했습니다.다만 전력 송전 문제, 지역균형 발전의 필요성 등을 이유로 지방 이전을 기업에 설득할 수는 있을 것이라고 이 대통령은 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)