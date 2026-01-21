타이완 총리 "대미 투자액 5천억 달러 아냐"…미국과 다른 계산법 논란

▲ 타이완 행정원

미국과의 관세 협상을 마무리한 타이완의 대미 총투자액 규모를 놓고 엇갈린 해석이 나오면서 논란이 일고 있습니다.줘룽타이 타이완 행정원장은 어제(20일) 열린 관세 협상 관련 기자회견에서 2천500억 달러 규모 기업 직접 투자와 2천500억 달러(약 369조 원) 규모 정부 신용 보증은 별개 사항으로 서로 다르다고 강조했습니다.그러므로 총투자액을 5천억 달러(약 739조 원)라고 하는 것은 적절하지 않으며, 이로 인해 후속 협상이 어려워질 수 있으므로 그렇게 표기해서는 안 된다고 강조했습니다.정 부행정원장은 각각 2천500억 달러에 달하는 자발적 직접 투자와 신용 보증의 주체와 성질이 다르므로 해당 금액을 합산하는 것도 맞지 않다고 덧붙였습니다.미국과 타이완은 지난 15일 상호관세율을 15%로 낮추고, 타이완 기업들과 정부가 미국에 각각 2천500억 달러 규모의 직접 투자와 신용 보증을 제공하는 무역합의를 체결했습니다.하워드 러트닉 미 상무장관은 2천500억 달러의 기업 직접투자와 정부 보증에 따른 중소기업들의 2천500억 달러 투자를 합쳐 5천억 달러 투자를 유치했다고 밝혔습니다.반면 타이완 정부는 기업의 직접 투자 2천500억 달러와 정부의 신용 보증 2천500억 달러는 성격이 다르므로 "두 금액을 합쳐 5천억 달러에 달한다는 의미가 결코 아니다"라고 말하고 있습니다.(사진=연합뉴스)