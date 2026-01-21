작년 농가 판매가격 2.5% 올라…구입 가격도 올라

▲ 30일 경북 안동시 금소마을의 누렇게 익어가는 벼.

지난해 곡물·축산물 등 가격이 오르며 농가 판매가격이 2%대 상승했습니다.국가데이터처가 21일 발표한 '2025년 농가판매 및 구입가격 조사 결과'에 따르면 지난해 농가 판매가격 지수는 119.1(2020년=100)로 전년보다 2.5% 상승했습니다.쌀 생산량 감소로 곡물이 11.3% 큰 폭으로 올랐습니다.한우 도축 마릿수 감소로 축산물 가격도 9.9% 상승했고, 기타 농산물은 3.0% 올랐습니다.청과물은 채소(-8.1%), 과수(-6.8%)가 하락해 전년보다 7.6% 떨어졌습니다.전년 크게 올랐던 데 따른 기저효과로 분석됩니다.과일 가운데 배(-29.9%), 포도(-24.6%)는 하락했고 사과는 0.7% 상승했습니다.판매가격이 올랐지만, 농가의 재료비 투입 등 구입가격도 상승해 경영 여건이 크게 개선되지는 않았습니다.작년 농가 구입가격지수는 121.6(2020년=100)로 전년보다 1.3% 상승했습니다.2024년 0.2% 하락했던 데서 상승 전환했습니다.가축구입비(18.7%), 기계구입비(3.5%)가 상승해 자산구입비가 1년 전보다 7.6% 높아졌습니다.가계용품(2.3%), 노무비(1.6%), 경비(0.7%)도 상승했고, 재료비는 2.0% 하락했습니다.농가가 생산해 판매하는 농산물과 농가가 구입하는 생활용품·농기자재의 가격 상승 폭을 비교해 농가의 채산성을 파악하는 농가교역조건지수는 전년보다 1.2% 상승했습니다.농가 판매가격지수 상승 폭이 농가 구입가격지수를 웃돈 영향입니다.교역 조건 지수의 2023년부터 3년 연속 증가했습니다.(사진=연합뉴스)