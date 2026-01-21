트럼프 일가, 2기 집권 후 '가상화폐' 자산 비중 급증

▲ 도널드 트럼프 대통령 자녀들

도널드 트럼프 미국 대통령 일가의 재산에서 가상화폐 관련 자산의 비중이 사상 처음으로 20%를 넘긴 것으로 나타났다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.블룸버그는 현지시간 20일 보도에서 트럼프 일가의 재산 총액을 이번 달 기준 72억 달러, 우리 돈 10조 6천억 원 규모로 추정했습니다.이중 가상화폐 유통 플랫폼 '월드 리버티 파이낸셜' 등 가상화폐 자산은 14억 달러 즉 2조 원을 넘어 전체의 5분의 1에 달했습니다.반면 부동산 자산의 비중은 절반 아래로 떨어진 것으로 추산됐습니다.'부동산 개발 갑부' 트럼프 대통령은 2023년 11월 기준 당시 가족 재산이 35억 달러 규몰 이 가운데 79% 정도가 부동산이었습니다.하지만 지난 2년 사이 부동산 비율은 크게 줄고 가상화폐 자산의 비중이 크게 높아진 것입니다.블룸버그에 따르면 2023년 당시 트럼프 가족 재산엔 가상화폐 자산이 없었던 것으로 파악됩니다.블룸버그는 이에 대해 트럼프 일가가 향후 어떻게 부를 축적할 것인지에 대해 '상전벽해'(sea change) 수준의 변화를 보여준다고 평했습니다.트럼프 일가의 가상화폐 포트폴리오는 월드 리버티 외에 트럼프 대통령의 이름을 딴 밈코인(화제성 가상화폐)과 비트코인 채굴 업체인 '아메리칸 비트코인' 등을 중심으로 짜여 있습니다.월드 리버티는 스테이블코인 USD1 발행, 가상화폐 판매 등의 사업으로 트럼프 가족에게 약 10억 달러, 우리 돈 1조 5천억 원에 가까운 부를 안겨 준 것으로 파악됩니다.월드 리버티는 이번 달 사업 확대를 위해 미국 당국에 은행업 인가도 신청했습니다.밈코인 부문도 매매 대금과 일가 보유분 등을 합치면 2억 8천만 달러의 값어치를 지닌 것으로 전해집니다.아메리칸 비트코인의 트럼프 일가 지분은 1억 1천400만 달러 수준입니다.트럼프 대통령은 지난해 1월 백악관에 복귀한 뒤 미국을 가상화폐 산업의 수도로 만들겠다는 목표 아래 가상화폐 활성화 정책을 펴왔지만, 이해 상충 우려가 끊임없이 제기돼왔습니다.트럼프 대통령은 월드 리버티 사업을 도운 가상화폐 거래소 '바이낸스'의 창업자 자오창펑을 지난해 10월 사면해 논란을 빚기도 했습니다.트럼프 일가의 부동산 자산은 주로 트럼프 재단을 통해 관리되며, 이 회사는 현재 트럼프 대통령의 아들인 에릭과 도널드 트럼프 주니어가 이끌고 있습니다.트럼프 재단은 트럼프 2기 집권 이후인 지난해 카타르에 골프 리조트를 짓는 등 다양한 해외 사업을 벌여왔다고 블룸버그는 전했습니다.소셜미디어 '트루스소셜'의 모회사인 트럼프미디어&테크놀로지는 트럼프 일가의 자산에서 비중이 계속 낮아지고 있습니다.트럼프미디어는 2024년 3월 상장 당시 개인 투자자 매수가 몰리면서 몸값이 치솟았지만, 적자 등으로 인해 최근 12개월 사이 주가가 약 66% 하락했습니다.트럼프 일가가 보유한 이 회사 지분은 지난해 6월 당시 20억 달러어치였지만 올해 1월 시점엔 16억 달러로 감소했습니다.(사진=연합뉴스)