"교장실로 따라와" 일삼은 추악한 짓…고개 숙이며 '뒤늦은 반성'

▲ 춘천지법·서울고법 춘천재판부

만 6∼11세에 불과한 초등학생들을 교장실에서 추행하고 성적 학대를 일삼아 1심에서 징역 8년을 받은 교장이 항소심에서 참회하겠다는 뜻을 밝히며 고개를 숙였습니다.21일 서울고법 춘천재판부 형사1부(이은혜 부장판사) 심리로 열린 성폭력처벌법상 13세 미만 미성년자 위계 등 추행과 아동학대처벌법상 아동복지시설 종사자 등의 아동학대 혐의 사건 항소심 결심공판에서 피고인 A(62) 씨는 최후진술을 통해 "후회했을 때 이미 늦었다고 생각했지만, 후회보다 반성을 통해 참회하고자 한다"고 말했습니다.A 씨는 "학교 관리자로 재직하며 보호하고 지켜야 할 소중한 아이들을 대상으로 나쁜 짓을 저질렀다"며 "그릇된 생각과 행동으로 마음에 큰 상처를 입은 아이들에게 진심으로 사죄합니다"고 했습니다.이어 "또한 교육자로서 동료 선생님과 학부모님께 걱정과 분노를 끼치게 된 점도 사죄드립니다"며 "법에서 정한 죗값을 치르더라도 마지막이 아닌 걸 잘 알고 있으며, 잘못에 대해 진심으로 반성하고 사죄하면서 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하겠습니다"고 선처를 구했습니다.A 씨는 2023년 4월 초부터 같은 해 12월 말까지 교장실과 운동장에서 13세 미만의 미성년자인 피해자 10명을 약 250회에 걸쳐 위력으로 추행하고, 성희롱을 일삼는 등 성적으로 학대한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.2022년 9월부터 교장으로 근무했던 A 씨는 아동학대 범죄 신고 의무자임에도 보호는커녕 성적 자기 결정권이 정립되어 있지 않은 어린 학생들을 성범죄의 표적으로 삼아 범행을 저질렀습니다.운동장에서의 범행 2회를 제외한 범행은 모두 교장실에서 이뤄졌습니다.조사 결과 한 피해 학생의 친구들이 피해자를 돕기 위해 범행 장면을 촬영하고 단체 채팅방을 만들어 대책을 논의하며 증거를 수집했으며, 다수의 피해를 본 학생이 또 다른 학생의 피해 사실을 전해 듣고 부모에게 자신의 피해 사실을 털어놓음으로써 A 씨의 범행이 드러났습니다.1심은 피해자들이 일관되게 진술한 점 등을 근거로 공소사실을 모두 유죄로 판단하고 징역 8년과 함께 성폭력 치료프로그램과 아동학대 치료프로그램 80시간 이수와 아동·청소년 관련 기관 등에 10년간 취업제한 명령을 내렸습니다.판결에 불복한 A 씨는 1심에서와 마찬가지로 일부 혐의는 인정하되 "공소사실에서 약 250회로 특정된 범행 중 200회에 가까운 범행이 특정되었다고 볼 수 없다"며 무죄를 다투고 있습니다.항소심 판결 선고는 다음 달 11일 내려집니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)