한은, 네이버와 자체 AI 구축…조사연구에 활용

▲ 한국은행 본점 전경

한국은행이 네이버와 금융·경제 분야에 특화한 인공지능(AI) 애플리케이션을 개발해 21일 공개했습니다.한은은 이날 오후 네이버와 공동 AX(AI 전환) 콘퍼런스를 열고 자체 AI인 '보키'(BOKI·Bank Of Korea Intelligence)를 선보였습니다.한은은 지난 2020년부터 AI와 기계학습(ML) 등 디지털 신기술을 활용한 조사연구 고도화, 데이터 거버넌스 체계 정립 등을 추진해왔습니다.보키 개발은 2024년부터 본격적으로 착수해 내부 자료 디지털화, 네이버 하이퍼클로바X모델 설치, AI 서비스별 애플리케이션 개발 등을 이어왔습니다.네이버에서 제공받은 클라우드 인프라와 대형언어모델(LLM)을 바탕으로 이 소버린 AI를 내부망에 심었으며, 이는 세계 중앙은행 중 첫 사례라고 한국은행은 소개했습니다.이창용 한은 총재는 콘퍼런스 환영사에서 "우리 금융 경제의 역사와 제도, 문화적 특수성을 깊이 이해하는 AI를 개발하기 위해 소버린 AI가 필요하다"며 "한은이 국내 기업인 네이버와 협력해 AI를 개발한 것은 민관 협력을 통해 우리나라 AI 산업을 한 단계 더 활성화하는 계기가 될 것"이라고 말했습니다.이 총재는 "한은은 AI 도입 준비 과정에서 약 140만건의 내부 문서를 AI가 이해할 수 있는 형태로 표준화했다"며 "오는 3월 망 분리 개선이 완료되면, AI 활용 범위와 성능이 크게 향상될 것"이라고 말했습니다.보키는 한은 주요 업무와 관련한 5개의 기둥(Pillar)으로 구성됐습니다.다양한 조사연구 자료를 기반으로 사용자의 질문에 답변하는 '보키.ra', 내부 규정과 지침 자료를 기반으로 정확한 근거와 맞춤형 답변을 제공하는 '보키.ca', 사용자가 올린 문서를 요약, 비교, 분석, 질의 응답해주는 보키.da', 한은이 공표하는 자료를 다른 언어로 번역하는 '보키.tr' 등입니다.한은의 종합 데이터 플랫폼인 '바이다스(BIDAS)'와 보키를 연결해 자연어로 데이터를 검색하고 분석하는 방법을 제시하는 '바이다스.ai'도 포함됩니다.한은은 보키를 이용하면 업무 처리 속도가 획기적으로 빨라질 것으로 기대합니다.대국민 서비스 확대에도 적극 활용할 계획입니다.(사진=연합뉴스)