뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

다보스 향하던 트럼프 전용기 회항…"경미한 전기계통 문제"

유덕기 기자
작성 2026.01.21 14:08 조회수
다보스 향하던 트럼프 전용기 회항…"경미한 전기계통 문제"
▲ 20일(현지시간) 밤 스위스 다보스로 향하던 도널드 트럼프 미국 대통령 전용기 '에어포스원'이 회항해 앤드루스 합동기지에 착륙했다.

세계경제포럼(WEF)이 열리는 스위스 다보스로 가기 위해 이륙했던 도널드 트럼프 미국 대통령의 전용기 에어포스원이 회항했습니다.

미국 CNN 방송은 20일(현지시간) 트럼프 대통령의 전용기가 현지시간으로 20일 밤 11시 7분 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 착륙했다고 전했습니다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "경미한 전기계통 문제를 확인했으며 만약에 대비해 회항을 결정했다"고 밝혔습니다.

항공기의 이동 경로를 보여주는 사이트인 'ADS-B 익스체인지'에 따르면 트럼프 대통령의 전용기는 뉴욕주 롱아일랜드 동단의 몬토크 인근 상공에서 방향을 틀었습니다.

트럼프 대통령은 예비기를 이용해 다시 다보스로 향할 예정입니다.

트럼프 대통령은 지난해에는 다보스 포럼에 직접 참석하지 않고 화상 연설만 했습니다.

그러나 올해는 6년 만에 직접 참석해 특별연설을 할 예정이어서 어떤 발언을 내놓을지 관심이 쏠리고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
유덕기 기자 사진
유덕기 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지