뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 신호 대기 중 갑자기 '펑'…일대 정전까지, 무슨 일?

작성 2026.01.21 15:17 조회수
PIP 닫기
지난 15일 밤, 경기도 고양시의 한 도로에서 신호 대기 중이던 승합차.

그런데 갑자기 펑 하는 소리와 함께 차량이 폭발합니다.

날아오른 차량 지붕이 전깃줄을 건드리면서 불꽃이 터지고 파편이 사방으로 퍼집니다.

[당시 목격자: (사고 장소에서) 500m 떨어진 곳에서도 놀라서 왔을 정도니까 소리가 엄청 컸죠.]

[당시 목격자: 무슨 전쟁 난 줄 알았어요. 큰 소리가 나더니 땅이 지진 난 것처럼 한번 울리고 그러자마자 동시에 정전이 돼버렸어요.]

폭발 충격으로 전선이 끊기면서 인근 240여 가구가 약 3시간 동안 정전을 겪었습니다.

바로 옆에 주차돼 있던 덤프트럭은 앞 유리창이 파손됐고, 인근 카페의 방풍막도 모두 찢어졌습니다.

근처 자동차 부품업체는 충격이 건물 내부까지 전달되면서 유리문이 밀리고 벽에 균열이 생겼습니다.

[사고 현장 인근 가게 사장: (충격으로) 창틀이 앞으로 1cm 정도 튀어 나가면서 (벽이) 앞으로 빠진 상태죠. (당시에) 차량 철판이 다 찢어지면서 그 안에 내장재가 (매장 앞) 트럭 적재함에 다 튀어있었죠.]

사고 차량은 에어컨 수리 업체의 업무용 승합차로, 운전자인 50대 남성은 1도 화상을 입었지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

[사고 차량 운전자: (담배) 그건 아니고요. 퇴근길에 잠깐 정지하고 있는데 그런 일이 생긴 거예요. (원인은) 모르겠어요.]

에어컨 수리 업체 특성상 LPG 등 고압 가스를 다루는 경우가 많은데, 사고 차량에서도 가스통이 여러 개 발견됐습니다.

경찰은 차량 내부에 실려 있던 가스통이 폭발한 것으로 보고 원인을 조사 중입니다.

[경찰 관계자: 냉매 가스 두 개, LPG와 산소통이 결합한 산소전달기가 폭발한 건데 (폭발) 원인은 아직 감정을 안 했기 때문에 말씀을 못 드려요]

(취재: 조성규, 구성: 김휘연(인턴), 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 제작: 모닝와이드3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지