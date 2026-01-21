조상우, KIA와 2년 15억 원에 FA 계약…전지훈련 정상 참가

▲ 불펜 투수 조상우(왼쪽)가 21일 광주 기아챔피언스필드에서 심재학 KIA 단장과 악수하고 있다

오른손 불펜 투수 조상우(31)가 원소속팀인 프로야구 KIA 타이거즈와 자유계약선수(FA) 계약했습니다.KIA는 오늘(21일) 조상우와 계약 기간 2년, 최대 총액 15억 원(계약금 5억 원 · 연봉 총 8억 원 · 인센티브 2억 원)에 사인했다고 발표했습니다.조상우는 "계약 소식을 빠르게 전하지 못해 팬들께 죄송하다"며 "늦어진 만큼 더 단단히 마음먹고 시즌을 준비하겠다"고 밝혔습니다.이어 "팀에 보탬이 되는 선수가 되겠다"며 "2년 뒤 재계약 협상에서 구단의 좋은 평가를 받도록 노력하겠다"고 덧붙였습니다.조상우는 모레 KIA 동료들과 함께 1차 스프링캠프지가 차려진 일본 가고시마현 아마미오시마로 떠납니다.조상우는 키움 히어로즈에서 뛰던 2024년 12월 트레이드를 통해 KIA 유니폼을 입었습니다.당시 KIA는 현금 10억 원과 2026시즌 KBO 신인 드래프트 1라운드, 4라운드 지명권을 키움에 넘겼습니다.조상우는 2025시즌 72경기에 등판해 6승 6패, 1세이브, 28홀드, 평균자책점 3.90으로 활약했으나 다소 기복 있는 모습으로 FA 시장에서 높은 평가를 받지 못했습니다.결국 조상우의 계약은 스프링캠프 출국 이틀을 남겨두고 정리됐습니다.이제 프로야구 FA 시장엔 3명의 선수가 남았습니다.한화 이글스에서 활약했던 좌완 불펜 김범수(B등급)와 베테랑 외야수 손아섭(C등급), 옵트 아웃(계약 파기) 발동으로 FA 자격을 얻은 두산 베어스 출신 투수 홍건희가 팀을 찾지 못했습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)