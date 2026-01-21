'원더풀스' 박은빈 "군인 차은우, 잘 하고 있을 것…금의환향 하길"

이미지 확대하기

배우 박은빈이 현재 군 복무 중인 가수 겸 차은우에게 메시지를 전했다.박은빈은 21일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아'에서 "은우 씨가 국방의 의무를 지러 갔는데, 어디에 있든 잘하고 있을 거라 생각한다. 제가 은우 씨 몫까지 열심히 홍보할 테니, 금의환향했으면 좋겠다. 차은우 파이팅!"라고 애정 어린 메시지를 보냈다.이어 차은우랑 처음 연기호흡을 맞췄다는 박은빈은 "'이운정'(차은우 분)이란 캐릭터에 이보다 더 좋은 배우가 있을 수 없다는 생각이 들 정도로, 이 작품에 최선을 다하고 국방의 의무를 지러 갔다"라고 설명하기도 했다.이날 행사는 2026년 넷플릭스 콘텐츠의 방향성 및 작품 라인업을 소개하는 자리로, 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 VP를 비롯해 넷플릭스 시리즈, 영화, 예능 부문을 이끄는 배종병 시니어 디렉터, 김태원, 유기환 디렉터가 참석했다. 또 넷플릭스 작품의 출연진을 대표해 '가능한 사랑'의 배우 전도연, '동궁'의 남주혁, '스캔들'의 손예진, '원더풀스'의 박은빈, '흑백요리사'의 안성재 셰프가 참석해 직접 작품에 대해 이야기를 나누는 패널 토크가 진행됐다.2분기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 종말론이 득세하던 1999년, 뜻밖의 사건으로 초능력을 얻게 된 동네 허당들이 해성시의 평화를 위협하는 빌런에 맞서 싸우는 초능력 코믹 액션 어드벤처다. '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독과 배우 박은빈이 다시 재회한 작품으로, 여기에 배우 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연한다. 올해 2분기에 넷플릭스에서 공개될 예정이다.박은빈은 "제가 '이상한 변호사 우영우' 이후에 발 빠르게 유인식 감독님과 다시 호흡을 맞췄다. 이미 잘 알고 있는 관계에서 시작했고, 호흡을 한번 더 맞추니, 새로운 면도 알게 되고 즐거운 현장이었다. 배우들과의 케미도 좋았다. 초능력을 구현하느라 몸은 힘들었지만 정신적으로는 즐겁게, 진화된 모습을 보여드리고자 하는 마음으로 임했다. 재밌는 작품 선보여 드릴 수 있을 거 같아, 공개에 앞서 마음이 가볍다"라고 전했다.극 중 예상치 못한 사건에 휘말려 갑자기 초능력을 얻게 되는 '은채니' 역을 맡은 박은빈은 "공식 '개차반'이란 별명을 지닌 인물로, 개차반스러운 모습을 많이 보여드릴 거 같다. 철딱서니 없고 재기발랄한 모습을 보여드리면서, 인물들과의 사건들이 예측 불가능한 데서 오는, 예측 가능한 재미가 있을 거란 확신이 든다. 귀엽고 사랑스러운 캐릭터이니까 많은 사랑 부탁드린다. 그리고 어떤 초능력을 쓸지, 궁금해해 달라"고 귀띔했다.[사진제공=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)