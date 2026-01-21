'가능한 사랑' 전도연 "20년 만에 이창동 감독과 재회…이래도 되나 싶을 정도로 힐링"

배우 전도연이 이창동 감독의 달라진 촬영장 분위기를 전했다.
전도연은 21일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아'에서 '밀양' 이후 20년 만에 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'으로 이창동 감독과 다시 만난 소감을 밝혔다.
전도연은 "20년 전에 '밀양'을 했을 땐 치열하고 살벌한 현장이었다면, 이번 '가능한 사랑' 현장에선 즐겁게 해 보자 다짐했었다. 근데 놀라울 정도로, 웃음이 끊이지 않는 현장이었다"라고 말했다.
이어 "조인성, 조여정 씨가 밝고 긍정적인 에너지가 있어서 현장에서 힐링이 됐다. 힘들면 촬영 빨리 끝내고 쉬고 싶은 생각이 드는데, 눈 뜨면 빨리 현장에 가고 싶을 정도로 힐링이 되는 현장이었다. 이래도 되나 싶을 정도였다"며 "이창동 감독님도 당황스러워했다. 그리고 본인 스스로 착해지셨다고 하더라"고 전했다.
이날 행사는 2026년 넷플릭스 콘텐츠의 방향성 및 작품 라인업을 소개하는 자리로, 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 VP를 비롯해 넷플릭스 시리즈, 영화, 예능 부문을 이끄는 배종병 시니어 디렉터, 김태원, 유기환 디렉터가 참석했다. 또 넷플릭스 작품의 출연진을 대표해 '가능한 사랑'의 배우 전도연, '동궁'의 남주혁, '스캔들'의 손예진, '원더풀스'의 박은빈, '흑백요리사'의 안성재 셰프가 참석해 직접 작품에 대해 이야기를 나누는 패널 토크가 진행됐다.
이창동 감독이 메가폰을 잡고 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 출연하는 '가능한 사랑'은 극과 극의 삶을 살아온 두 부부의 세계가 얽히며 네 사람의 일상에 균열이 퍼져가는 이야기를 그린 영화로, 올해 4분기 공개 예정이다.
전도연은 "저도 아직 작품이 어떻게 나올지 몰라 궁금하다. 저의 새로운 모습을 발견할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.
[사진제공=넷플릭스]
강선애 기자
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
댓글