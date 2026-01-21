'가능한 사랑' 전도연 "20년 만에 이창동 감독과 재회…이래도 되나 싶을 정도로 힐링"

배우 전도연이 이창동 감독의 달라진 촬영장 분위기를 전했다.



전도연은 21일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 '넥스트 온 넷플릭스 2026 코리아'에서 '밀양' 이후 20년 만에 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'으로 이창동 감독과 다시 만난 소감을 밝혔다.



전도연은 "20년 전에 '밀양'을 했을 땐 치열하고 살벌한 현장이었다면, 이번 '가능한 사랑' 현장에선 즐겁게 해 보자 다짐했었다. 근데 놀라울 정도로, 웃음이 끊이지 않는 현장이었다"라고 말했다.



이어 "조인성, 조여정 씨가 밝고 긍정적인 에너지가 있어서 현장에서 힐링이 됐다. 힘들면 촬영 빨리 끝내고 쉬고 싶은 생각이 드는데, 눈 뜨면 빨리 현장에 가고 싶을 정도로 힐링이 되는 현장이었다. 이래도 되나 싶을 정도였다"며 "이창동 감독님도 당황스러워했다. 그리고 본인 스스로 착해지셨다고 하더라"고 전했다.



이날 행사는 2026년 넷플릭스 콘텐츠의 방향성 및 작품 라인업을 소개하는 자리로, 강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 VP를 비롯해 넷플릭스 시리즈, 영화, 예능 부문을 이끄는 배종병 시니어 디렉터, 김태원, 유기환 디렉터가 참석했다. 또 넷플릭스 작품의 출연진을 대표해 '가능한 사랑'​의 배우 전도연, '동궁'의 남주혁, ​'스캔들'​의 손예진, '원더풀스'의 박은빈, '​흑백요리사'의 안성재 셰프가 참석해 직접 작품에 대해 이야기를 나누는 패널 토크가 진행됐다.



이창동 감독이 메가폰을 잡고 전도연, 설경구, 조인성, 조여정이 출연하는 '가능한 사랑'은 극과 극의 삶을 살아온 두 부부의 세계가 얽히며 네 사람의 일상에 균열이 퍼져가는 이야기를 그린 영화로, 올해 4분기 공개 예정이다.



전도연은 "저도 아직 작품이 어떻게 나올지 몰라 궁금하다. 저의 새로운 모습을 발견할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.



[사진제공=넷플릭스]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)