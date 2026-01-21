동장군 맹위에 바다도 '꽁꽁'

▲ 대한(大寒) 다음 날인 21일 충남 서산시 지곡면 중왕리 앞바다가 얼어 있다.

계속된 한파에 바다까지 얼어붙었습니다.오늘(21일) 충남 서산시에 따르면 지곡면 중왕리 앞바다가 이번 주 들어 얼기 시작했습니다.지난 19일부터 한파주의보가 발효 중인 서산의 오늘 아침 최저기온은 영하 7.7도였습니다.밤사이 눈까지 내려 오전 9시 기준 0.4㎝ 쌓였습니다.오는 23일에도 충남 서해안에는 1∼3㎝의 눈이 내릴 것으로 예보됐습니다.아직 단단하게 얼지는 않았지만, 중왕리 앞바다 결빙은 해변부터 시작해 수십 m 밖까지 진행됐습니다.당분간 충남 대부분 지역의 아침 기온이 영하 10도 이하로 낮겠고, 낮 기온도 영하권에 머무는 강추위와 함께 칼바람까지 불 것으로 예보돼 얼음 면적과 두께는 더 늘어날 전망입니다.어민들은 제철을 맞은 지역 특산물 감태를 수확하지 못하지나 않을까 노심초사하고 있습니다.박 모 중왕리 어촌계장은 "한파가 더 이어져 얼음덩어리들이 커지면 거기에 감태까지 얼어붙어 함께 먼바다로 쓸려나가 버린다"며 "그렇게 되면 한 달 정도 감태 수확을 못 해 큰 손실을 볼 것"이라고 우려했습니다.(사진=연합뉴스)