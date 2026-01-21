이 대통령, 주택 공급 '현실적 수치' 언급…어디에 얼마나 짓나

▲ 아파트, 주택

이재명 대통령이 오늘(21일) 신년 기자회견에서 부동산 정책과 관련해 '현실적인 공급 확대 방안'을 언급하면서 향후 발표될 공급대책의 세부 내용에 관심이 쏠립니다.이 대통령은 오늘 회견에서 주택 공급대책에 대해 "곧 국토교통부에서 현실적인 공급 확대 방안을 발표할 것"이라며 "추상적 수치보다는 구체적이고 현실적인 수치를 제시하려 한다. 계획 수준이 아니라 인허가, 착공 기준으로 (할 것)"이라고 말했습니다.앞서 정부는 지난해 9·7 주택공급 확대방안을 발표하면서 2030년까지 수도권에 연간 27만 가구의 신규 주택을 착공해 2030년까지 총 135만 가구를 착공하겠다는 청사진을 밝힌 바 있습니다.9·7 대책에는 서울에 산재한 노후청사와 유휴부지 등을 복합 개발해 도심 공급을 늘리는 방안이 포함됐는데, 정부는 가용 용지를 최대한 확보해 현실적으로 신규 주택 착공이 가능한 세부 공급 지역과 물량 등 구체적 수치를 발표하는 것을 목표로 후속 대책을 준비 중입니다.후속 대책은 애초 작년 말 발표될 것으로 예상됐으나 세부 내용에 관한 조정이 길어지면서 해를 넘겼고, 이르면 이달 말쯤 발표될 것으로 전망됩니다.부동산 이슈의 최대 관심사가 서울 집값인 만큼 후속 대책에 서울 내 신규 공급 지역과 물량을 시장이 기대하는 수준으로 현실성 있게 제시하느냐가 정책 성패를 가를 것으로 보입니다.후속 대책에 포함될 가능성이 거론되는 주요 지역 중 하나는 용산국제업무지구입니다.이곳의 주택 공급 물량을 두고 서울시와 정부 간 의견이 달라 어느 수준에서 조정이 이뤄질지가 관건입니다.서울시는 업무·상업지구 성격을 고려해 애초 용산국제업무지구의 주택 공급량을 약 6천 가구로 잡았다가 정부가 도심 공급 확대 필요성을 제기하자 8천 가구 선으로 확대하는 조정안을 내놨습니다.반면 정부는 선호지역에 충분한 물량을 공급하려면 1만∼2만 가구 수준이 필요하다는 입장입니다.이와 관련해 용산구는 기존 공급계획 변경 없이 용산유수지 재정비, 수송부 부지 개발 등 이 일대 도시정비사업과 유휴부지 활용만으로도 1만 8천 가구 수준까지 공급이 가능하다는 의견을 내기도 했습니다.문재인 정부 당시 주택 공급이 추진됐다가 무산된 노원구 태릉골프장도 후속 공급대책에 포함될 가능성이 있는 주요 후보지 중 하나로 꼽힙니다.문 정부는 2020년 8월 도심 공급 확대를 위해 태릉골프장, 용산 캠프킴, 상암동 서부면허시험장 등에 대한 공급 계획을 마련했으나 여러 난관에 부딪혀 사업이 좌초했습니다.태릉골프장은 당시 정부가 1만 가구를 목표로 잡았을 정도로 큰 물량이 공급될 수 있는 부지였지만, 대규모 공급이 이뤄지면 이 일대 교통 혼잡이 극심해지고 환경이 훼손된다는 주민 반발이 거셌습니다.이번 정부에서 태릉골프장 개발이 다시 추진된다면 이같은 지역 여론을 고려해 공급 물량을 6천 가구 수준으로 축소하고 교통 인프라와 공원 등을 확충하는 조치가 수반될 것으로 예상됩니다.이밖에 성수동 경찰기마대 부지, 관악세무서, 목동 서울출입국관리사무소 등 노후청사와 유휴부지도 양호한 입지에 공공 주도로 신속한 복합개발이 가능한 부지여서 유력한 후보군으로 거론되고 있습니다.신속한 임대주택 공급을 위해 '도심 블록형 주택'과 같은 새로운 유형의 주택 공급이 시도될 가능성도 있습니다.저층 다가구·다세대주택 밀집 지역을 블록 단위로 묶어 중밀도로 개발하는 방식으로, 김윤덕 국토부 장관도 최근 이 유형을 전세 물량 감소에 대한 대응책 중 하나로 언급한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)