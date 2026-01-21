이 대통령 "세금으로 집값 잡지 않겠다"…'이혜훈 논란' 질문엔

<앵커>



이재명 대통령이 신년 기자회견을 했습니다. 이 대통령은 부동산 대책과 관련해 세금 규제 같은 수단은 깊이 고려하진 않는다고 밝혔고, 인사청문회가 열리지 않고 있는 이혜훈 장관 후보자 문제에 대해서는 본인 해명을 들어봐야 공정하다고 언급했습니다.



박예린 기자입니다.



오늘(21일) 오전, 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령의 신년 기자회견.



이 대통령은 부동산 대책과 관련해 세금 규제 등을 통한 정책은 현재 고려하지 않고 있다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 세금으로 집값 잡는 거는 웬만하면 안 하겠다. 지금으로서는 세제를 통해서 부동산 정책을 하는 것은 깊이 고려하고 있지는 않습니다.]



세금은 국가 재정을 확보하기 위해 국민에게 부담을 지우는 건데, 목적과 달리 다른 정책 목표로 쓰인다면 부작용이 발생한다고 덧붙였습니다.



이 대통령은 다만, 부동산 가격이 사회적으로 문제가 된다면 마지막 수단으로 세제 정책을 동원해야 한다고 했습니다.



미국의 반도체 100% 관세 부과 움직임엔 한미정상회담의 팩트시트가 제일 중요한 기준이라며 심각하게 우려하지 않는다고 이 대통령은 언급하기도 했습니다.



이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 국회 인사청문회가 이틀째 파행을 겪는 상황에 대해선, 여러 의혹을 보니 문제가 있어 보인다면서도 본인이 해명할 기회를 주는 게 공정하다고 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 국민들께서도 문제의식을 가지시는 부분도 있습니다. 그러나 그에 대해서 본인의 해명도 또 들어봐야 되는 거 아닌가요. 그게 공정하죠.]



남북 대화 재개를 위한 대북 정책과 관련해선 "확고한 억지력의 기반 위에서, 상대를 위협하는 게 아니라 대화하고 존중해야 한다"며 "공동 번영의 길을 만들어야 하는데, 미국 역할이 중요하다"고 말했습니다.



