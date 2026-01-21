"백악관 전화해 ICE 철수 요구하라"…미 테크 직원들, CEO에 촉구

▲ 미국 테크기업 임직원들의 ICE 철수 촉구 서명운동

미국의 테크기업 임직원들이 회사 최고경영자(CEO)들에게 "백악관에 전화해서 이민세관단속국 ICE가 우리 도시들에서 철수하도록 요구하라"고 촉구하는 공개서한을 보냈다고 미국 일간 워싱턴포스트(WP)가 보도했습니다.현지시간 20일 오후 기준으로 구글, 아마존, 메타, 오픈AI, 테슬라, 애플, 우버, 핀터레스트, 마이크로소프트, 오라클, 모질라, 인텔, 세일즈포스, 슬랙, 틱톡, 노키아 등에 근무한다고 밝힌 220여 명이 이 공개서한에 서명했습니다.이 중 140여 명은 본인의 이름과 소속 회사 이름을 밝혔습니다.이들은 "우리는 모두 ICE가 미니애폴리스 거리에서 미국 시민을 잔혹하게 살해하는 것을 목격했다. 그 후 트럼프 행정부는 일어난 일에 대해 뻔뻔하게 거짓말을 했다"며 이런 상황이 갑자기 생긴 것이 아니라고 지적했습니다.이들은 "여러 달 동안 트럼프는 연방 요원들을 우리가 사는 도시들로 보내 우리와 이웃, 친구, 동료, 가족을 범죄자로 몰아왔다. 미니애폴리스에서 로스앤젤레스와 시카고에 이르기까지 우리는 무장하고 복면을 쓴 폭력배들이 끝이 보이지 않는 무모한 폭력, 납치, 공포, 잔혹함을 퍼붓는 모습을 목격해왔다"고 썼습니다.이어 이런 일이 계속돼서는 안 된다며 "트럼프가 (2025년) 10월 샌프란시스코에 주방위군을 파견하겠다고 위협했을 때, 테크업계 리더들이 백악관에 전화를 걸었다. 효과가 있었고, 트럼프는 물러섰다. 오늘 우리는 CEO들에게 다시 전화를 걸 것을 촉구한다"고 말했습니다.이들은 ▲ 백악관에 전화해서 ICE가 우리가 사는 도시들을 떠나도록 요구할 것 ▲ ICE와 회사의 모든 계약을 취소할 것 ▲ ICE의 폭력에 반대하는 입장을 공개적으로 밝힐 것을 CEO들에게 요구했습니다.약 1주 전에 'ICEout.tech'라는 사이트를 개설해 서명운동을 시작한 샌프란시스코 거주 인사관리 컨설턴트 애니 디머는 테크업계 종사자 모두가 도널드 트럼프 대통령을 지지하는 것은 아니라는 점을 보여주기 위해 서명운동을 하고 있다고 워싱턴포스트에 설명했습니다.결제업체 '스트라이프'에서 근무하다가 자기 사업을 하고 있는 그는 "테크업계가 이 문제에서 트럼프 편을 들고 있다는 고정관념이 있다. ICE와 계약을 맺은 테크기업이 많기는 하지만 우리 모두가 그런 건 아니라는 점을 보여주고 싶었다"고 말했습니다.백악관 공보담당자 애비게일 잭슨은 이 공개서한에 대해 "범죄자가 아니라 법 집행관을 비난하는 사람은 범죄를 저지른 불법 체류자들의 의도를 따르는 것일 뿐"이라고 말했습니다.(사진=서명운동 사이트 'ICEout.tech' 화면 캡처, 연합뉴스)