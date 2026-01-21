'1천178명 사망' 인니 대홍수 피해 키운 기업 28곳 허가 취소

▲ 홍수로 빗물에 잠긴 인도네시아 북수마트라주

지난해 인도네시아 수마트라섬에서 1천100명 넘게 숨진 대홍수와 관련해 각종 위반 행위로 피해를 키운 기업 28곳의 허가가 취소됐습니다.AFP 통신 외신들은 현지시간 오늘(21일) 인도네시아 정 태스크포스가 실시한 지난해 수마트라섬 대홍수 감사 결과를 인용해 이같이 보도했습니다.프라세티요 인도네시아 국무장관은 감사 결과를 프라보워 수비안토 대통령에게 보고했으며 "보고서를 바탕으로 대통령이 위반 행위가 입증된 기업 28곳의 허가를 취소하기로 결정했다"고 설명했습니다.프라세티요 장관은 "(허가가 취소된 기업 가운데) 22곳은 산림 업체이며 이들이 보유한 면적은 총 100만 헥타르가 넘는다"며 "나머지 6곳에는 광산 업체와 수력발전소 개발 업체가 포함됐다"고 덧붙였습니다.앞서 인도네시아 환경부는 지난 15일 기업 6곳이 수마트라섬 대홍수 피해를 키웠다면서 4조 8천억 루피아, 약 4천200억 원 규모의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다.지난해 11월 말 믈라카 해협에서 이례적으로 발생한 사이클론(열대성 저기압)의 영향으로 아체주, 북수마트라주, 서수마트라주 등 수마트라섬 북부 3개 주에서 폭우로 인한 홍수와 산사태가 발생해 2주 동안 1천178명이 숨졌습니다.전문가들은 기후변화 탓에 이 지역에 폭우가 심해졌고, 무분별한 벌목과 난개발로 숲이 사라져 홍수 피해가 커졌다고 진단했습니다.인도네시아에서는 광산 개발, 농장 조성, 산불 등으로 해마다 엄청난 규모의 산림이 사라지고 있습니다.전 세계 산림 변화를 확인하는 환경단체 '글로벌 포레스트 워치'에 따르면 북수마트라주에서는 2001년부터 2024년까지 산림 160만 헥타르가 사라졌는데, 이는 수마트라섬 전체 산림 면적의 28%에 해당하는 규모입니다.산림 파괴 감시 단체 '누산타라 아틀라스'는 같은 기간 수마트라섬 전체에서 산림 440만 헥타르가 사라졌으며 이는 스위스 면적보다 더 크다고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)