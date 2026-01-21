이 대통령 "9·19 군사합의 복원할 것…북미 대화 성사에 노력"

▲ 이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 신년기자회견을 하고 있다.

이재명 대통령은 "남북 간 우발 충돌을 방지하고 정치·군사적 신뢰를 구축하기 위해 9·19 군사합의를 복원해 나가겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(21일), 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자간담회에서 "평화가 뒷받침하는 안정적 성장을 통해 우리 경제가 한 단계 더 도약할 수 있도록 평화공존과 공동 성장의 미래를 향해 흔들림 없이 나아가겠다"며 이같이 말했습니다.이 대통령은 그러면서, "'페이스메이커'로서 북미대화가 가급적 조기에 성사될 수 있도록 외교적 노력을 다하며, 남북대화도 재개될 여건을 만들어 나가겠다"고 강조했습니다.질의응답에서도 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 스타일이 김정은과의 대화를 이끌어내는 데에 도움이 될 수 있다면서, 적극적인 '페이스메이커' 역할을 강조하기도 했습니다.이 대통령은 9·19 군사합의를 복원해 나가겠다는 의지를 재확인하면서, "평화가 남북 모두에게 이익이 되는 창의적 해법을 지속 모색하겠다"고도 말했습니다.이 대통령은 "굳건한 한미동맹과 강력한 자주국방, 국익 중심 실용 외교를 토대로 한반도 평화를 증진하고, 핵 없는 한반도를 향해 의미 있는 한 걸음을 내딛겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)