"'미국 최우방' 영국, 트럼프 평화위원회 초대 거절 방침"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 키어 스타머 영국 총리

미국의 전통적인 최우방 영국이 트럼프 미국 대통령의 평화위원회 초청을 거절하기로 가닥을 잡은 것으로 전해졌습니다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 영국 당국자들을 인용해 키어 스타머 영국 총리는 막대한 가입비를 내야 하는 데다 푸틴 러시아 대통령까지 참여하는 평화위원회에 가입할 계획이 없다고 현지시간 20일 보도했습니다.앞서 스타머 총리는 평화위원회 가입에 대해 "동맹국들과 논의 중"이라고 밝힌 바 있으나 실제로는 거절 방침으로 정했다는 것입니다.한 영국 정부 관계자는 "공식 입장은 검토 중이라는 것이지만, 납세자들의 돈을 10억 달러나 내면서 푸틴과 함께 위원회에 앉는 것이 통하지 않는다는 점은 정치 천재가 아니어도 알 수 있다"며 "사람들이 가입할 것 같지 않다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난 15일 가자지구 종전·재건이 마무리될 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구인 평화위원회 구성을 발표하고 자신이 의장을 맡았다고 밝혔습니다.평화위원회에는 트럼프 대통령의 초청을 받아야 가입할 수 있고, 회원국 임기는 3년을 넘지 못합니다.출범 첫해 회원국에 한해 10억 달러를 내면 영구 회원권을 얻을 수 있습니다.트럼프 대통령은 평화위원회의 기능을 다른 지역의 현안으로 확장해 유엔을 대체하는 국제기구를 구축하는 방안도 검토하고 있습니다.현재 트럼프 행정부는 영국을 포함한 60여 개국에 초청장을 보낸 것으로 전해졌는데, 초청 국가 중에는 서방과 대립 중인 러시아와 벨라루스가 포함되면서 미국의 서방 동맹국들은 당혹스럽다는 반응을 보였습니다.마크롱 프랑스 대통령은 이미 거절 방침을 밝힌 바 있는데, 영국의 평화위원회 초청 거절 계획은 최근 그린란드 등을 둘러싸고 양국 간 관계가 어색해진 가운데 나왔습니다.트럼프 대통령은 영국을 포함한 유럽의 동맹국들이 그린란드에 소규모 병력을 파병하자 이들 국가에 관세를 부과하겠다고 위협했습니다.여기에 더해 트럼프 대통령은 영국의 차고스 제도 반환에 대해서도 맹비난했습니다.트럼프는 자신의 SNS에 "충격적이게도 우리 '멋진' 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국인 영국이 중대한 미군 기지가 있는 (차고스 제도) 디에고 가르시아 섬을 모리셔스에 아무런 이유도 없이 줘버릴 계획"이라고 말했습니다.그러면서 "영국이 극히 중요한 땅을 줘버리는 건 대단히 멍청한 행동이며 그린란드를 취득해야 하는 아주 수많은 이유 중 하나"라며 "덴마크와 그 나라의 유럽 동맹국들은 올바른 일을 해야 한다"고 주장했습니다.트럼프 대통령의 이 발언에 대해 영국 정부 당국자들은 뒤통수를 맞았다는 반응인 것으로 전해졌습니다.지난해 이미 트럼프 행정부가 차고스 제도 반환에 찬성했으나 트럼프 대통령이 1년 만에 말을 바꾼 것입니다.아울러 영국 정부 내에서는 영국이 미국의 최우방으로 남아야 하는지 아니면 유럽과 더 가까워져야 하는지 의견이 서로 갈리고 있다고 파이낸셜타임스는 전했습니다.스타머 총리는 스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼에서 트럼프 대통령을 만날 계획은 없는 것으로 알려졌습니다.다만 마크롱 프랑스 대통령이 제안한 주요 7개국(G7) 회담 참석 가능성은 열어두고 있다고 이 신문은 전했습니다.트럼프 대통령은 G7 회의에 참석하지 않겠다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)