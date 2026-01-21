노무라 "삼성·하이닉스, 2030년까지 미 투자 100∼120조 전망"

▲ 미국에 건설 중인 삼성전자 반도체 공장

노무라증권은 삼성전자와 SK하이닉스가 미국 관세 면제를 위해 2027∼2030년 100조∼120조 원 규모의 현지 투자에 나서야 할 것으로 분석했습니다.연간 기준 25조∼30조 원으로, 120조∼140조 원 상당의 양사 합산 연간 메모리 설비투자(CAPEX) 규모의 약 25%에 달합니다.노무라증권은 지난 19일 자 보고서에서 "미국이 타이완과 합의한 반도체 관세 면제 조건이 한국에도 비슷하게 적용될 것으로 보인다"며 향후 한국 메모리 반도체 기업의 미국 투자 확대가 불가피할 것으로 내다봤습니다.트럼프 행정부는 미국에 반도체 생산능력을 신설하는 타이완 기업의 경우 해당 시설의 건설이 진행되는 동안에는 생산능력의 2.5배 수입분까지 관세를 면제하고, 신규 반도체 생산시설을 완공한 타이완 기업의 경우 신규 생산능력의 1.5배까지 관세를 내지 않고 수입할 수 있게 하기로 했습니다.노무라증권은 삼성전자가 관세 회피를 위해 370억 달러 상당의 미국 파운드리 공장 투자를 진행하고 SK하이닉스도 약 39억 달러 규모로 미국 패키징 시설에 투자했으나 충분하지 않을 것으로 봤습니다.그러면서 "두 기업이 한국에서 계획된 투자를 줄이는 대신 현지 신규 메모리 생산능력을 확대해야 할 것"으로 예상했습니다.또 현지 생산의 비교적 높은 비용을 고려할 때 미국 내 메모리 공장의 생산 비용이 한국 대비 최소 40% 이상 높을 것으로 판단했습니다.그러면서 "최종적인 수익성 영향은 수급 환경에 달려 있다"며 동일한 조건을 가정하면 "증가한 비용은 궁극적으로 최종 소비자에게 전가될 가능성이 크다"고 짚었습니다.노무라증권은 삼성전자와 SK하이닉스에 대해 매수 의견과 긍정적 전망을 유지했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)