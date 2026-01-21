뉴스
원달러 환율 장중 1,480원 넘어…지난달 당국 개입 후 처음

유영규 기자
작성 2026.01.21
▲ 달러화

원/달러 환율이 지난달 외환당국 개입 후 처음으로 장중 1,480원대에 올라섰습니다.

오늘(21일) 오전 9시 23분 현재 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 2.4원 오른 1,480.5원으로 집계됐습니다.

환율은 2.3원 오른 1,480.4원으로 출발했다가 한때 1,481.4원까지 상승하기도 했습니다.

환율은 장중 1,477원대로 내려가기도 하는 등 당국 개입 경계감으로 상승폭이 크게 확대되지는 않는 것으로 보입니다.

원/달러 환율이 1,480원을 넘은 것은 작년 12월 24일 이후 17거래일 만입니다.

환율은 당시 외환당국의 고강도 구두개입과 국민연금 환헤지 등 환율 안정을 위한 각종 조치들의 영향으로 1,420원대로 뚝 떨어졌습니다.

그러나 '서학 개미'의 외국 주식 투자 등에 따른 달러 수요와 원화 약세 전망 등으로 인해 지난달 30일 이후 거의 쉼 없이 상승했습니다.

지난 15일 스콧 베선트 미국 재무장관의 이례적인 구두 개입으로 주춤했을 뿐입니다.

도널드 트럼프 미 대통령의 '그린란드 관세' 위협이 '셀 아메리카'(미국 자산 매도)를 촉발한 것이 오늘 환율 상승 한 요인으로 보입니다.

미 달러화는 약세를 보였지만 위험자산 회피 움직임이 나타나면서 전날 야간거래에서 원/달러 환율은 상승세를 보였습니다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.37% 내린 98.595였습니다.

달러 약세에도 불구하고 엔화가 약세인 점도 원/달러 환율에 상승 압박이 되고 있습니다.

외국인은 코스피를 2천400억 원어치 넘게 순매수 중입니다.

(사진=연합뉴스)
