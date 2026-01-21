뉴스
조국 "이혜훈 사퇴 안 하면 대통령이 지명 철회해야"

하정연 기자
작성 2026.01.21 09:48
조국 "이혜훈 사퇴 안 하면 대통령이 지명 철회해야"
▲ 발언하는 조국혁신당 조국 대표

조국혁신당 조국 대표는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 자진 사퇴해야 하며 그렇지 않으면 대통령이 지명을 철회해야 한다는 입장을 밝혔습니다.

조 대표는 이날 CBS 라디오에 출연해 "이 후보자가 스스로 사퇴해야 한다고 생각한다. 대통령에게 (결정을) 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다"고 말했습니다.

이어 '이 후보자가 결단하지 않으면 대통령이 후보자 지명을 철회해야 한다는 입장인가'라는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.

다만 이 후보자에 대한 인사청문회에 대해서는 "당연히 열어야 한다"며 "청문회는 기본적으로 국민을 위한 자리다. 국민이 공방을 듣고 판단하도록 하는 자리인데 열리지 않은 게 참 아쉽다"고 덧붙였습니다.

한편 조 대표는 6월 치러질 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거 중 어느 선거에 출마할지와 관련해서는 "3월 정도에 (출마지를) 공개할 것 같다"고 예고했습니다.

그는 "지선이든 재보선이든 무조건 나간다. 지방선거 후보자를 발굴하고 배치하는 게 끝난 뒤에 당 전략기획단이 나가라는 대로 나가겠다"는 입장을 재차 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
