조국 "이혜훈 사퇴 안 하면 대통령이 지명 철회해야"

▲ 발언하는 조국혁신당 조국 대표

조국혁신당 조국 대표는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 자진 사퇴해야 하며 그렇지 않으면 대통령이 지명을 철회해야 한다는 입장을 밝혔습니다.조 대표는 이날 CBS 라디오에 출연해 "이 후보자가 스스로 사퇴해야 한다고 생각한다. 대통령에게 (결정을) 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다"고 말했습니다.이어 '이 후보자가 결단하지 않으면 대통령이 후보자 지명을 철회해야 한다는 입장인가'라는 질문에 "그렇다"고 답했습니다.다만 이 후보자에 대한 인사청문회에 대해서는 "당연히 열어야 한다"며 "청문회는 기본적으로 국민을 위한 자리다. 국민이 공방을 듣고 판단하도록 하는 자리인데 열리지 않은 게 참 아쉽다"고 덧붙였습니다.한편 조 대표는 6월 치러질 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거 중 어느 선거에 출마할지와 관련해서는 "3월 정도에 (출마지를) 공개할 것 같다"고 예고했습니다.그는 "지선이든 재보선이든 무조건 나간다. 지방선거 후보자를 발굴하고 배치하는 게 끝난 뒤에 당 전략기획단이 나가라는 대로 나가겠다"는 입장을 재차 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)