민주당 윤리심판원장 "장경태·최민희 의원 관련 의혹 조사 명령"

박재연 기자
작성 2026.01.21 09:46 조회수
▲ 한동수 민주당 윤리심판원장

한동수 더불어민주당 윤리심판원장이 오늘 "장경태 의원 성 비위 의혹과 최민희 의원 결혼식 축의금 의혹에 대해 윤리심판원장 직권조사 명령을 발령했다"고 말했습니다.

한 원장은 오늘 MBC라디오 김종배의 시선집중 유튜브 방송에서 "규정상 징계절차가 개시된 것"이라며 이같이 밝혔습니다.

한 원장은 "장 의원에 대한 경찰 수사와 당의 징계 절차는 별개"라며 "지난 19일 김병기 의원이 탈당하던날 직권조사 명령을 발령했다"고 설명했습니다.

한 원장은 대검찰청 감찰부장 출신으로 지난해 8월 정청래 대표 취임 후 당 윤리심판원장에 임명됐습니다.

장 의원에 대한 윤리감찰단 조사는 지난해 11월 말 시작됐으나 아직 결론이 나오지 않았습니다.

이를 두고 당 안팎에서 조사가 지연되는 것 아니냔 비판이 나오자 윤리심판원장이 직권으로 조사명령을 내린 거란 분석도 나옵니다.

앞서 한 야당 의원실 여성 비서관 A씨는 지난해 11월 경찰에 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소했습니다.

2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 장 의원으로부터 추행을 당했다는 내용입니다.

장 의원은 그동안 "정치적 왜곡"이라며 의혹을 부인해왔습니다.

최 의원은 지난해 10월 국회 국정감사 기간에 딸의 결혼식을 치러 축의금 문제 등을 두고 논란이 불거졌습니다.

최 의원이 국회 본회의장에서 자신의 딸 결혼식에서 축의금을 낸 인사들의 명단을 보좌진에게 보내는 텔레그램 메시지가 언론 카메라에 포착되기도 했습니다.

이에 대해 최 의원 측은 "기관 및 기업에서 들어온 축의금을 돌려주도록 보좌진에게 지시하는 내용"이라고 해명한 바 있습니다.
