민주당 윤리심판원장 "장경태·최민희 의원 관련 의혹 조사 명령"

▲ 한동수 민주당 윤리심판원장

한동수 더불어민주당 윤리심판원장이 오늘 "장경태 의원 성 비위 의혹과 최민희 의원 결혼식 축의금 의혹에 대해 윤리심판원장 직권조사 명령을 발령했다"고 말했습니다.한 원장은 오늘 MBC라디오 김종배의 시선집중 유튜브 방송에서 "규정상 징계절차가 개시된 것"이라며 이같이 밝혔습니다.한 원장은 "장 의원에 대한 경찰 수사와 당의 징계 절차는 별개"라며 "지난 19일 김병기 의원이 탈당하던날 직권조사 명령을 발령했다"고 설명했습니다.한 원장은 대검찰청 감찰부장 출신으로 지난해 8월 정청래 대표 취임 후 당 윤리심판원장에 임명됐습니다.장 의원에 대한 윤리감찰단 조사는 지난해 11월 말 시작됐으나 아직 결론이 나오지 않았습니다.이를 두고 당 안팎에서 조사가 지연되는 것 아니냔 비판이 나오자 윤리심판원장이 직권으로 조사명령을 내린 거란 분석도 나옵니다.앞서 한 야당 의원실 여성 비서관 A씨는 지난해 11월 경찰에 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소했습니다.2024년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 장 의원으로부터 추행을 당했다는 내용입니다.장 의원은 그동안 "정치적 왜곡"이라며 의혹을 부인해왔습니다.최 의원은 지난해 10월 국회 국정감사 기간에 딸의 결혼식을 치러 축의금 문제 등을 두고 논란이 불거졌습니다.최 의원이 국회 본회의장에서 자신의 딸 결혼식에서 축의금을 낸 인사들의 명단을 보좌진에게 보내는 텔레그램 메시지가 언론 카메라에 포착되기도 했습니다.이에 대해 최 의원 측은 "기관 및 기업에서 들어온 축의금을 돌려주도록 보좌진에게 지시하는 내용"이라고 해명한 바 있습니다.