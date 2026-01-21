1월 중순까지 수출 14.9% 증가…슈퍼사이클 반도체 70%↑

▲ 지난 1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있다.

1월 중순까지 수출이 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 작년 같은 기간보다 15% 증가했습니다.21일 관세청에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 수출액은 364억 달러로 작년보다 14.9% 증가했습니다.이 기간 조업일수는 14.5일로 작년과 같아 일평균 수출액도 25억 1천만 달러로 14.9% 늘었습니다.세계적인 인공지능(AI) 열풍 속에 반도체 수출이 70.2% 뛰며 전체 수출 증가세를 주도했습니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 29.5%로, 9.6%포인트(p) 확대됐습니다.석유제품(17.6%), 무선통신기기(47.6%) 등도 증가세에 기여했습니다.반면 승용차(-10.8%), 자동차 부품(-11.8%), 선박(-18.1%) 등은 감소했습니다.미국 수출이 19.3% 증가했고, 중국(30.2%), 베트남(25.3%) 등에서도 큰 포 증가세를 보였습니다.유럽연합(-14.8%), 일본(-13.3%) 등은 감소했습니다.같은 기간 수입액은 370억 달러로 4.2% 증가했습니다.품목별로는 반도체(13.1%), 반도체 제조장비(42.3%) 등에서 증가했고, 원유(-10.7%), 가스(-23.1%), 기계류(-0.7%) 등에서는 감소했습니다.특히 원유, 가스, 석탄 등 에너지 수입액은 12.5% 감소했습니다.국가별 수입은 중국(3.1%), 미국(5.3%), 유럽연합(26.6%), 호주(15.9%) 등에서 늘었고, 일본(-0.1%) 등에서는 줄었습니다.수입액이 수출액을 웃돌면서 무역수지는 6억 달러 적자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)