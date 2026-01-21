뉴스
용인 가족 살인사건 50대 피의자 중태…"회복 후 체포 예정"

유영규 기자
작성 2026.01.21 09:39 조회수
용인 가족 살인사건 50대 피의자 중태…"회복 후 체포 예정"
▲ 경찰

한집에 사는 형을 살해한 뒤 80대 노모까지 살해하려던 50대가 범행 후 흉기로 자해해 위독한 것으로 확인됐습니다.

경기 용인동부경찰서는 살인 및 존속살인 미수 혐의를 받는 A 씨에 대해 체포영장을 신청할 예정이라고 오늘(21일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 19일 오후 11시쯤 용인시 처인구에 있는 한 빌라에서 함께 사는 50대 형 B 씨를 흉기로 살해한 데 이어 80대 모친 C 씨를 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받고 있습니다.

C 씨는 A 씨가 휘두른 흉기에 찔린 뒤 밖으로 피신해 목숨을 건졌습니다.

출동한 경찰은 집 안에서 흉기로 자해해 크게 다친 상태였던 A 씨를 병원에 이송하고, 숨진 B 씨의 시신을 수습했습니다.

A 씨는 부상 정도가 심각해 현재 호흡기에 의존해 치료받고 있는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨에 대해 당장은 조사가 어렵다고 보고, 우선 체포영장을 신청하기로 했습니다.

A 씨가 회복하는 대로 체포영장을 집행해 신병을 확보한 뒤 추후에 구속 여부를 결정하겠다는 것입니다.

A 씨는 "생활고에 시달리다가 극단적인 선택을 했다"고 진술했습니다.

경찰에 따르면 숨진 B 씨는 정신질환을 앓고 있었고, C 씨는 치매가 있는 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
