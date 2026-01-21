FT, "'미 최우방' 영국, 트럼프 평화위원회 초대 거절 방침"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 키어 스타머 영국 총리

미국의 전통적인 최우방 영국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 평화위원회 초청을 거절하기로 가닥을 잡았다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 영국 당국자들을 인용해 보도했습니다.앞서 평화위 가입에 대해 "동맹국과 논의 중"이라 밝힌 키어 스타머 영국 총리가 막대한 가입비와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 참여 등을 이유로 실제로는 평화위 가입 거절 방침을 정했다는 겁니다.한 영국 정부 관계자는 FT에 "납세자들의 돈을 10억 달러(1조 4천700억 원)나 내면서 푸틴과 함께 위원회에 앉는 것이 통하지 않는다는 점은 정치 천재가 아니어도 알 수 있다"며 "사람들이 가입할 것 같지 않다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난 15일 가자지구 종전·재건이 마무리될 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구인 평화위 구성을 발표하고 자신이 의장을 맡았다고 밝혔습니다.평화위는 트럼프 대통령의 초청을 받아야 가입할 수 있고, 회원국 임기는 3년을 넘지 못합니다.출범 첫해 회원국에 한해 10억 달러를 내면 영구 회원권을 얻을 수 있습니다.트럼프 대통령은 평화위의 기능을 다른 지역의 현안으로 확장해 유엔을 대체하는 국제기구를 구축하는 방안도 검토하고 있습니다.현재 트럼프 행정부는 영국을 포함한 60여 개국에 초청장을 보낸 것으로 전해졌는데, 초청 국가 중에는 서방과 대립 중인 러시아와 벨라루스가 포함되면서 미국의 서방 동맹국들은 당혹스럽다는 반응을 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)