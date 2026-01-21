뉴스
'42명 사망' 스페인서 또 열차 사고…1명 사망·37명 부상

유영규 기자
작성 2026.01.21
'42명 사망' 스페인서 또 열차 사고…1명 사망·37명 부상
▲ 20일(현지시간) 스페인 바르셀로나 인근 젤리다 지역에서 발생한 열차 사고 현장

20일(현지시간) 스페인 북동부 바르셀로나 인근에서 옹벽 붕괴로 통근열차 사고가 발생, 최소 1명이 숨지고 수십 명이 다쳤습니다.

스페인 남부 코르도바주에서 고속열차 두 대가 충돌해 42명이 사망한 지 불과 이틀 만입니다.

로이터, AP 통신 등 외신에 따르면 이번 사고는 이날 오후 7시 45분 바르셀로나 외곽 젤리다 지역에서 발생했습니다.

현장 관계자는 이 사고로 열차 기관사가 사망했으며, 중상자 4명을 포함해 37명이 부상했다고 말했습니다.

또 승객들은 전원 열차에서 구조됐다고 전했습니다.

카탈루냐 소방당국은 사회관계망서비스(SNS)에서 이번 사고는 옹벽이 통근열차 선로로 무너지면서 발생했다고 밝혔습니다.

스페인 철도 운영사 ADIF는 최근 이 지역을 강타한 폭우로 인해 옹벽이 무너진 것으로 추정된다고 설명했습니다.

지난 18일엔 코르도바주에서 총 500여 명을 태운 고속열차 두 대가 정면충돌, 42명이 숨졌으며 현재까지 생존자 수색과 구조 작업이 진행 중입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
