오디션 앞둔 부상, 목발 벗어던지다....파리오페라발레단 주역 된 그녀ㅣ발레리나 강호현 [커튼콜 297]

김수현 문화전문기자
작성 2026.01.21 08:41 조회수
오디션 앞둔 부상, 목발 벗어던지다....파리오페라발레단 주역 된 그녀ㅣ발레리나 강호현
  여행 삼아 떠난 파리에서 인생이 바뀌었습니다. 발목 부상, 목발, 그리고 “이번에 안되면 돌아가야 한다”는 절체절명의 순간. 몇 년이 흐른 지금, 그녀는 발레의 명가, 파리 오페라 발레단의 주역이 되었습니다.

 커튼콜 297회에서는 파리 오페라 발레단에서 제1 무용수, 프리미에르 당쇠즈(Première Danseuse)로 승급한 한국인 발레리나 강호현 씨를 만나봅니다. 강호현 씨은 올해 대한민국 발레축제의 얼굴인 홍보대사이기도 한데요, 한예종 졸업 후 준단원부터 시작한 파리 오페라 발레단에서 어떻게 성장해 왔는지 들어봤습니다. 
 치열한 승급 경쟁 속에서 주역 자리를 따낸 '운 좋은 노력파' 강호현 씨가 들려주는 파리 오페라 발레단의 진짜 이야기, 놓치지 마세요. 미공개 영상들과 함께 감상합니다.

♬ 파리 오페라 발레단 승급 시험 영상 - ‘호두까기 인형’ 여자 솔로
♬ Mayerling(마이얼링) 공연 중에서
♬ Don Quixote(돈키호테) 리허설 영상
♬ Don Quixote(돈키호테) 공연 중에서
♬ Petite Mort(작은 죽음) 중에서

유튜브 재생목록에   김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 발레리나 강호현ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
출처 및 제공 : 파리오페라발레단 유튜브, 강호현

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김수현 문화전문기자
김수현 문화전문기자
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

