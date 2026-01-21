오디션 앞둔 부상, 목발 벗어던지다....파리오페라발레단 주역 된 그녀ㅣ발레리나 강호현 [커튼콜 297]

커튼콜 297회에서는 파리 오페라 발레단에서 제1 무용수, 프리미에르 당쇠즈(Première Danseuse)로 승급한 한국인 발레리나 강호현 씨를 만나봅니다. 강호현 씨은 올해 대한민국 발레축제의 얼굴인 홍보대사이기도 한데요, 한예종 졸업 후 준단원부터 시작한 파리 오페라 발레단에서 어떻게 성장해 왔는지 들어봤습니다.
치열한 승급 경쟁 속에서 주역 자리를 따낸 '운 좋은 노력파' 강호현 씨가 들려주는 파리 오페라 발레단의 진짜 이야기, 놓치지 마세요. 미공개 영상들과 함께 감상합니다.
♬ 파리 오페라 발레단 승급 시험 영상 - ‘호두까기 인형’ 여자 솔로
♬ Mayerling(마이얼링) 공연 중에서
♬ Don Quixote(돈키호테) 리허설 영상
♬ Don Quixote(돈키호테) 공연 중에서
♬ Petite Mort(작은 죽음) 중에서
진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 발레리나 강호현ㅣ글·편집 : 김은혜 PD
출처 및 제공 : 파리오페라발레단 유튜브, 강호현
