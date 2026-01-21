"미 ICE 구금시설서 지난해 31명 사망…20여년 만에 최다"

▲ ICE의 불법 이민자 단속에 반대하는 시위

도널드 트럼프 미국 행정부의 대규모 이민 단속이 이뤄진 지난해 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 31명이 사망했다고 인터넷매체 악시오스가 20일(현지시간) ICE 자료를 인용해 보도했습니다.이는 2024년 사망자(11명)의 3배에 가까운 규모이며, 코로나19 팬데믹 기간으로, 사망자가 상대적으로 많았던 2020년(20명)보다도 많습니다.지난해 ICE 구금시설 사망자는 조지 W.부시 행정부때 부시 당시 대통령의 지시로 대규모 이민 단속이 강화되면서 한해 사망자가 32명을 기록한 2004년 이후 가장 많습니다.국제앰네스티는 지난달 보고서에서 ICE 수감자들이 "질 낮은 식사, 극단적인 온도, 늘 켜진 조명, 깨끗한 물 공급 부족"을 겪고 있다고 지적했습니다.국토안보부는 수감자당 사망자 비율이 안정적인 수준으로 유지되고 있다면서 "모든 수감자는 식사, 물, 의료 서비스, 침구, 깨끗한 옷을 제공받는다. 모든 수감자는 영양사가 인증한 하루 세끼를 받는다"고 말했습니다.미국에선 ICE 요원에 의한 '르네 굿 총격 사망사건'이 발생한 미네소타주를 중심으로 대규모 이민 단속과 그에 따른 체포 및 구금, 그리고 이민 단속에 항의하는 시위가 계속되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)