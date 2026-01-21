김상식호 베트남, 중국에 완패…한국과 U-23 아시안컵 3-4위전

▲ 김상식 베트남 축구대표팀 감독
2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 무대에서 한국인 사령탑 간 맞대결은 결승이 아닌 3-4위전에서 이뤄지게 됐습니다.
김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23 축구대표팀이 오늘(21일) 새벽 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 열린 중국과 대회 4강전에서 후반에만 세 골을 내주고 3대 0으로 완패했습니다.
박항서 감독 지휘 아래 역대 최고 성적(준우승)을 거둔 2018년 중국 대회 이후 8년 만에 4강에 오른 베트남은 역대 두 번째 결승 진출에 도전했으나 무산됐습니다.
이번 대회에서 조별리그 3전 전승을 포함해 8강까지 무패 행진을 벌였지만, 중국의 벽은 넘지 못했습니다.
베트남은 이민성 감독이 지휘하는 한국과 24일 0시 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 3-4위전을 치릅니다.
한국은 앞서 일본과 준결승에서 1대 0으로 져 결승 진출에 실패했습니다.
베트남은 중국을 맞아 압박을 잘 이겨내며 전반을 득점 없이 마쳤습니다. 전반 두 차례 유효 슈팅이 골키퍼 선방에 막히기도 했습니다.
하지만, 베트남은 후반 들어서 중국의 거친 공세에 흔들리며 무너졌습니다.
후반 시작 2분 만에 코너킥에 이은 펑샤오의 헤딩골로 기선을 빼앗겼습니다.
중앙 수비수 펑샤오의 이번 대회 2호 골이자 중국의 두 번째 골이었습니다.
기세가 살아난 중국은 후반 7분 샹위왕이 페널티아크 부근에서 공을 이어받은 뒤 왼발 터닝슛으로 베트남 골문을 열어 2대 0으로 달아났습니다.
만회 골이 절실했던 베트남은 후반 28분 펑샤오의 골이 비디오판독(VAR) 결과 오프사이드로 취소돼 가슴을 쓸어내렸으나 이 과정에서 신경질적으로 상대 선수를 밀쳐 쓰러뜨린 팜리득이 레드카드를 받고 퇴장당하며 수적 열세에까지 놓였습니다.
결국, 베트남은 추가시간이 흐르던 후반 53분 왕위둥에게 세 번째 골을 내주고 무릎을 꿇었습니다.
중국은 조별리그(1승 2무)부터 5경기 연속 무실점(4득점)을 이어가며 이제 대회 사상 첫 우승에 한 걸음만 남겨뒀습니다. 중국이 이 대회에서 조별리그를 통과한 것도 올해가 처음입니다.
중국은 대회 2연패 및 통산 세 번째 우승을 노리는 일본과 25일 0시 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠 시티 스타디움에서 결승전을 벌입니다.
(사진=게티이미지코리아)
