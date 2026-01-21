제주, 강추위 속 폭설·강풍…21∼22일 산지 최대 25㎝ 이상 눈

▲ 강추위

오늘(21일) 제주는 강추위 속에, 곳에 따라 눈이나 비가 내리고 강한 바람이 불겠습니다.제주지방기상청에 따르면 제주도는 북쪽에서 확장하는 찬 대륙고기압 영향으로 오늘부터 23일까지 곳에 따라 눈이 내리겠습니다.현재 제주도 산지에는 대설주의보가 내려졌고, 중산간과 해안에도 대설 예비특보가 발표됐습니다.21∼22일 예상 적설량은 산지 5∼20㎝(해발고도 1천500ｍ 이상 많은 곳 25㎝ 이상), 중산간 5∼15㎝, 해안 3∼8㎝입니다.같은 기간 예상 강수량은 5∼20㎜입니다.23일에도 곳에 따라 비 또는 눈이 내리겠고 산지와 중산간에 1∼3㎝, 해안에 1㎝ 안팎의 눈이 더 쌓이겠습니다.기온은 평년보다 크게 낮겠습니다.오늘 아침 최저기온은 -1∼1도(평년 2∼4도), 낮 최고기온은 2∼4도(평년 8∼11도)로 예상됩니다.바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠습니다.강풍주의보가 내려진 제주에는 순간풍속 초속 20m 안팎의 강한 바람이 불겠고, 해상에는 풍랑주의보가 발효돼 물결이 1.5∼4.0ｍ로 매우 높겠습니다.기상청은 "눈이 내린 뒤 기온이 낮아 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다"며 "교통안전과 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다"고 당부했습니다.또 강풍·풍랑과 대설로 인해 제주도와 육지를 오가는 항공기와 여객선 운항에 차질이 있을 수 있으니 사전에 운항 정보를 확인해야 한다고 덧붙였습니다.대설과 강추위 예보에 제주도는 도민과 관광객 안전 확보와 피해 최소화를 위해 한파·대설 대비 대응 태세를 강화합니다.도는 재난문자, 전광판, TV 자막방송, 자체 알림톡 등을 통해 기상 상황과 도로 통제 상황을 신속히 전파하고, 기상특보 발표에 따라 재난안전대책본부를 선제적으로 가동할 방침입니다.또 제설 장비를 전진 배치하고 도로열선과 자동염수분사장치 등을 제때 가동해 교통 불편을 최소화합니다.읍면동별 지역자율방재단을 중심으로 주요 이면도로와 결빙 취약 구간에 대한 제설작업과 안전 예찰도 강화합니다.강풍과 너울성 파도에 대비해 해안도로, 방파제, 항·포구를 중심으로 간판 등 시설물과 어선 결박 상태에 대한 현장 점검도 강화합니다.제주해양경찰서와 서귀포해양경찰서는 지난 19일부터 오는 22일까지 나흘간 제주 해안 전역에 연안 안전사고 위험 예보제 '주의보'를 발령하고 해양사고 예방 활동 등을 벌이고 있습니다.