강선우 밤샘 조사…'1억 전세자금 사용' 집중 추궁

조윤하 기자
작성 2026.01.21 06:43
<앵커>

강선우 의원이 어제(20일) 아침부터 방금 전까지 21시간 동안 경찰 조사를 받았습니다. 강 의원이 김경 서울시 의원으로부터 받은 1억 원을 전세자금으로 썼다는 진술을 확보한 경찰은 이걸 집중적으로 조사한 걸로 전해졌습니다.

조윤하 기자가 취재했습니다.

<기자>

어제 아침 9시쯤 시작된 강선우 의원에 대한 피의자 조사는 조서 열람 시간을 포함해 21시간 가까이 진행됐습니다.

[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한번 진심으로 죄송합니다. 남아있는 수사에도 지금처럼 최선을 다해서 성실하게 사실대로 임하겠습니다.]

경찰이 강 의원을 피의자 신분으로 소환해 조사한 건 '공천헌금 의혹' 녹취가 공개된 지 22일 만입니다.

첫 조사였지만 관련자들의 진술과 주장이 크게 엇갈려 조사가 예상보다 더 길어진 것으로 전해졌습니다.

이런 가운데 경찰은 최근 지난 2022년 지방선거 당시 강선우 의원의 보좌관이자 지역 사무국장이었던 남 모 씨로부터 김경 서울시의원이 건넨 1억 원 사용처에 대한 의미 있는 진술을 확보했습니다.

SBS 취재 결과 남 씨는 경찰 조사에서 "강 의원이 1억 원을 전셋집을 구하는 자금으로 썼다"고 말한 걸로 확인됐습니다.

강 의원은 앞서 "어떠한 돈도 받은 적이 없고, 남 씨의 보고를 받기 전에는 관련 사실을 전혀 알지 못했다"며, "알게 된 뒤 여러 차례 반환을 지시해 반환된 걸 확인했다"고 해명해 왔는데, 완전히 배치되는 내용입니다.

경찰은 문제의 1억 원이 건너간 이후 남 씨가 김 시의원에게 "전셋집을 얻는 데 사용했고 강 의원님이 많이 고마워했다"고 말한 정황도 파악한 걸로 확인됐습니다.

강 의원 소명에 따라 정치자금법 위반 혐의에 더해 뇌물 혐의 적용을 할지 경찰이 판단할 걸로 보입니다.

경찰은 강 의원을 한 차례 더 부를지, 바로 구속영장을 신청할지 여부를 결정할 방침입니다.

(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김윤성)
조윤하 기자
조윤하 기자페이지 바로가기
