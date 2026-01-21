호주 시드니 일대 사흘간 4차례 상어 공격…해변 폐쇄

▲ 상어의 공격이 잇따른 호주 시드니 인근 해변에 20일(현지시간) 해변 폐쇄 표지판이 세워진 모습.

호주 시드니 일대 해변에서 사흘 동안 상어가 네 차례 사람을 공격, 2명을 중태에 빠뜨려 해변이 폐쇄됐습니다.20일(현지시간) 오전 9시쯤 호주 남동부 뉴사우스웨일스(NSW)주 시드니에서 북쪽으로 300여㎞ 떨어진 포인트 플로머 해안에서 파도타기를 하던 39세 남성이 상어의 공격으로 경상을 입었습니다.현지 해상구조 대원은 호주 공영 ABC 방송에 "서핑보드가 (상어 공격) 충격의 대부분을 흡수한 것 같다"며 "그는 스스로 해안으로 헤엄쳐 나왔고, 그곳에서 지역 주민들의 도움을 받았다"고 말했습니다.앞서 지난 18일 오후 시드니 항구의 한 해변에서 수영하던 12살 소년이 상어의 공격으로 두 다리를 잃고 중태에 빠졌습니다.상어가 소년을 물어뜯자 소년의 친구들이 그를 해안으로 끌어내 목숨을 구했다고 현지 경찰은 전했습니다.또 전날 정오 무렵 시드니 북부 디와이 해변에서 파도타기를 하던 11살 소년이 상어의 공격을 받았습니다.다행히 이 소년은 다치지 않았지만, 상어가 서핑보드 일부를 물어뜯었습니다.이어 전날 저녁 시드니 북부 맨리 해변에서 20대 남성이 파도타기를 하다가 상어에게 다리를 물려 위독한 상태입니다.이처럼 상어에 의한 인명피해가 잇따르자 당국은 시드니 북부 일대의 30여 개 해변을 모두 폐쇄하고 대형 상어가 바닷속 미끼를 물면 경고하는 시스템을 해안에 설치했습니다.전문가들은 최근 며칠 폭우로 시드니 항구와 인근 해변에 강물·빗물이 유입되면서 바닷물과 민물이 섞인 기수(汽水)를 선호하는 황소상어가 이 일대에 몰려든 것으로 추정합니다.큘럼 브라운 호주 맥쿼리대 교수는 AFP 통신에 "상어, 특히 황소상어는 강에서 떠내려오는 물고기와 죽은 동물을 먹기 위해 민물이 유입되는 곳으로 몰려든다"면서 "최근 엄청난 양의 비가 내린 것을 감안하면 상어를 만날 위험이 높다. 물이 맑아질 때까지 물에 들어가지 말라"고 조언했습니다.NSW 서핑 구조대의 스티븐 피어스 대표도 "수질이 매우 좋지 않아 황소상어 활동에 매우 적합한 환경"이라며 "수영을 생각하고 있다면 지역 수영장을 이용하는 것이 좋다. 현재로서는 해변이 안전하지 않다고 권고하고 있다"고 말했습니다.호주 상어 사고 데이터베이스에 따르면 지난 10년 동안 호주에서는 연평균 20명이 상어에게 부상을 입었고 2.8명이 사망했다고 블룸버그 통신은 전했습니다.한편 전날 오전 6시 35분 호주 북동부 퀸즐랜드주 크가리섬 해변에서 19세 캐나다인 여성 관광객의 시신이 호주 들개 '딩고'에 의해 훼손된 채 발견됐습니다.경찰은 목격자가 딩고 10마리 정도가 여성의 시신 근처에 있는 것을 목격하고 신고했다면서 "시신이 딩고에게 물린 흔적이 있는 것을 확인했다"고 밝혔습니다.이 여성은 친구들에게 아침 수영을 하겠다고 말하고 나간 지 약 90분 만에 발견됐습니다.현지 경찰 당국자는 "이 여성이 익사했는지, 또는 딩고의 공격으로 숨졌는지는 아직 알 수 없다"면서 모든 가능성을 조사하겠다고 말했습니다.딩고는 인간이 기르던 개가 수천 년간 호주에서 야생화한 것입니다.최근 어린 딩고들은 인간과 접촉이 늘면서 공격성이 강해지고 사람을 덜 두려워하게 된 것으로 알려졌습니다.퀸즐랜드주 환경부는 딩고가 사람, 특히 어린이에게 상해를 입히거나 때때로 사망에 이르게 할 수도 있다고 경고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)