'4천만 송이 애기동백 향연' 신안 겨울꽃 축제 4만 명 다녀가

▲ 눈 내린 애기동백 숲길

전남 신안군은 지난해 12월 19일부터 한 달간 압해읍 1004섬 분재정원에서 열린 '섬 겨울꽃 축제'에 4만 명 이상의 관람객이 다녀갔다고 20일 밝혔습니다.축제 기간 약 2만 그루의 애기동백나무에서 피어난 4천만 송이의 붉은 애기동백꽃이 3km 숲길을 가득 물들이며 한겨울 절정을 이뤘습니다.서울·수도권을 비롯한 전국 각지에서 몰려든 방문객들은 겨울 바다와 어우러진 이색적인 붉은 꽃길을 걸으며 특별한 추억을 쌓았다고 군은 전했습니다.특히 전망대와 천사날개 포토존 등 촬영 명소가 큰 인기를 끌었으며 소원지 쓰기·애기동백 엽서 만들기, 동백 그림 그리기 등 체험 행사에도 가족 단위 관람객들이 적극 참여했습니다.군 관계자는 "축제는 끝났지만, 애기동백꽃은 여전히 아름답게 피어 있다"며 지속적인 방문을 요청했습니다.분재정원은 5천만 평 규모의 다도해 바다 조망 명소로, 미술관·박물관·분재원·수목원·산림욕장 등을 갖추고 있으며 20억 원대 명품 분재 전시로 연간 20만 명이 찾는 신안의 대표 관광지입니다.(사진=신안군 제공, 연합뉴스)