가상화폐 판다며 유인해 7천만 원 빼앗아 달아난 30대 징역 6년

▲ 수원법원 종합청사

가상화폐(코인) 거래를 미끼로 강도 행각을 벌인 30대 남성이 실형을 선고받았습니다.20일 법조계에 따르면 수원지법 형사15부(정윤섭 부장판사)는 강도상해 혐의로 구속 기소된 A 씨에게 징역 6년을 선고했습니다.재판부는 "피고인은 주도적으로 범행을 계획하고 피해자를 유인했으며 공범을 범행에 끌어들였다"며 "피고인이 징역형의 실형을 선고받은 전과만 하더라도 5회에 달하는데 누범기간 중 죄의식 없이 이 사건 범행을 저질렀고 피해 회복을 노력했다는 사정을 찾을 수 없다"고 판시했습니다.이어 "피고인은 이 법정에서 반성하는 듯한 모습을 보이고 있지만 수사기관에서부터 이 법정에 이르기까지 이해하기 어려운 변명으로 책임을 축소하려는 태도를 보인 점에 비춰보면 진심으로 잘못을 뉘우치고 있는지 의문이 든다"며 "피해자는 고통을 호소하면서 피고인에 대한 엄벌을 탄원하고 있다"고 덧붙였습니다.A 씨는 지난해 6월 24일 경기 용인시 한 상가 지하 주차장에서 피해자 B 씨로부터 현금 7천만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받습니다.그는 SNS 오픈채팅방을 통해 가상자산 매매업자인 B 씨 측에게 "2억 원 상당의 코인을 판매하겠다"고 거짓말해 직접 만나 거래하기로 약속한 뒤 범행한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 지인 C 씨에게 "나에게 사기 친 사람이 있는데 그 사람을 잡아야 한다"며 범행에 끌어들였고, 만나기로 한 장소에서 승용차 운전석에 앉아있는 B 씨를 발견하자 C 씨가 뒷좌석에 앉아 피해자의 목을 조르는 등 폭행하는 사이 A 씨는 조수석 문을 열고 7천만 원 현금이 들어있는 B 씨 가방을 빼앗아 도망간 것으로 파악됐습니다.A 씨는 경찰에 체포될 때까지 일주일 만에 강탈한 돈을 도박과 유흥으로 탕진한 것으로 전해졌습니다.공범 C 씨에 대해선 아직 재판이 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)