강선우 밤샘 조사…'1억 전세자금 사용' 집중 추궁

강선우 의원이 어제(20일) 아침부터 방금 전까지 21시간 정도 경찰 조사를 받았습니다. 강 의원이 김경 서울시 의원으로부터 받은 1억 원을 전세자금으로 썼다는 진술을 확보한 경찰은 이걸 집중적으로 조사한 걸로 전해졌습니다. 보도국 연결해보겠습니다.



어제 아침 9시쯤 시작된 강선우 의원에 대한 피의자 조사는 조서 열람 시간을 포함해 21시간 가까이 진행됐습니다.



강 의원은 조금 전 조사를 마치고 나오며 "최선을 다해서 조사에 임했고, 국민께 심려를 끼쳐드려 죄송하다"면서도 취재진의 다른 질문들엔 아무런 답을 하지 않았습니다.



경찰이 강 의원을 피의자 신분으로 소환해 조사한 건 '공천헌금 의혹' 녹취가 공개된 지 22일 만입니다.



첫 조사였지만 관련자들의 진술과 주장이 크게 엇갈려 조사가 예상보다 더 길어진 것으로 전해졌습니다.



이런 가운데 경찰은 최근 지난 2022년 지방선거 당시 강선우 의원의 보좌관이자 지역 사무국장이었던 남 모 씨로부터 김경 서울시의원이 건넨 1억 원 사용처에 대한 의미 있는 진술을 확보했습니다.



SBS 취재 결과 남 씨는 경찰 조사에서 "강 의원이 1억 원을 전셋집을 구하는 자금으로 썼다"고 말한 걸로 확인됐습니다.



강 의원은 앞서 "어떠한 돈도 받은 적이 없고, 남 씨의 보고를 받기 전에는 관련 사실을 전혀 알지 못했다"며, "알게 된 뒤 여러 차례 반환을 지시해 반환된 걸 확인했다"고 해명해왔는데, 완전히 배치되는 내용입니다.



경찰은 문제의 1억 원이 건너간 이후 남 씨가 김 시의원에게 "전셋집을 얻는 데 사용했고 강 의원님이 많이 고마워했다"고 말한 정황도 파악한 걸로 확인됐습니다.



강 의원 소명에 따라 정치자금법 위반 혐의에 더해 뇌물 혐의 적용을 할지 경찰이 판단할 걸로 보입니다.



경찰은 강 의원을 한 차례 더 부를지, 바로 구속영장을 신청할지 여부를 결정할 방침입니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김윤성)