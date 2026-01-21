뉴스
[날씨] 오늘도 맹추위…호남 서해안·제주 대설주의보

SBS 뉴스
작성 2026.01.21
<앵커>

오늘(21일)도 어제만큼이나 추운 날씨가 이어지고 있습니다. 기상센터 연결해서 자세히 알아보겠습니다.

박세림 캐스터, 오늘은 눈도 많이 내린다면서요?

<기상캐스터>

북쪽에서 찬 공기가 지속적으로 유입되면서 오늘도 한파는 이어지겠습니다.

현재 한파특보도 확대 강화되었는데요.

현재 철원이 영하 18도, 봉화 영하 13.3도, 서울도 영하 11.8도로 어제와 비슷한 추위를 보이겠고 찬 바람에 체감 추위는 기온보다 5도가량 더 낮겠습니다.

오늘도 보온에 단단히 신경 써주셔야겠습니다.

현재 레이더 영상 보시면 눈구름대가 서해상에 위치하면서 일부 호남 서해안과 제주 산지, 울릉도, 독도에는 대설주의보가 발효 중입니다.

내일까지 이들 지역을 중심으로 눈이 내리겠습니다.

특히 호남 서해안에 최고 10cm 이상, 제주 산지와 울릉도, 독도에는 최고 25cm 이상의 폭설이 예보돼 있습니다.

오늘 그 밖의 지역은 대체로 맑겠습니다.

오늘 해안가를 중심으로는 바람이 강하게 불겠습니다.

반면 동쪽 지역의 대기는 점점 더 메말라가고 있습니다.

불씨 관리 철저히 해 주셔야겠습니다.

자세한 낮 기온 서울 영하 5도, 대전 영하 3도에 그치겠습니다.

추위는 내일 절정을 보이겠고 서해안과 제주를 중심으로는 눈비가 길게 이어지겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
