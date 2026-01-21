뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] "호텔 카페에서 전달"…"웃으며 '뭘 이런 걸'"

김민준 기자
작성 2026.01.21 06:17 조회수
PIP 닫기
<앵커>

호텔 카페에서 1억 원을 전달했더니 강선우 의원이 웃으면서 뭘 이런 걸 다 주냐고 했단 김경 서울시 의원의 진술도 나온 걸로 확인됐습니다. 김 시의원은 이 돈을 2022년 가을에 돌려받았다고 진술했는데, 이것도 강 의원 주장과는 안 맞습니다.

김민준 기자가 취재했습니다.

<기자>

김경 서울시의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원 측에 1억 원을 건넸다는 내용의 자수서를 제출하면서, 당시 돈을 건넨 장소로 서울 용산의 하얏트 호텔을 지목했습니다.

김 시의원은 경찰 조사에서 강 의원과는 당시 첫 대면이라 구체적으로 기억한다며 2021년 12월 남 모 전 보좌관까지, 세 사람이 만났던 상황을 자세하게 진술한 걸로 확인됐습니다.

만남이 끝나갈 무렵 자리에서 일어나면서 쇼핑백을 강 의원에게 건네자 강 의원이 환하게 웃으며 "어휴, 뭘 이런 걸 다"라고 얘기한 걸 기억한다고도 진술한 걸로 전해졌습니다.

또, 경찰은 김 시의원이 1억 원을 강 의원 측으로부터 돌려받은 시점도 2022년 가을로 특정했습니다.

김 시의원으로부터 남 전 보좌관이 가을에 자신을 식사 자리에 불러내 돈을 돌려줬다는 진술을 확보한 겁니다.

당시 김 시의원은 '이미 끝난 일인데, 이러지 마시라'며 마다했는데, 남 씨가 '이렇게 해야 편하게 만날 수 있다'는 취지로 말하며 돈을 돌려줬다고 진술한 걸로 확인됐습니다.

강 의원은 지금까지 4월에 이뤄진 지방선거 공천 전 돈을 받았다는 사실을 인지하고 즉시 반환을 지시했다고 해명했는데, 완전히 다른 내용인 겁니다.

불법임을 알고 있었던 강 의원 측이 뒤늦게 수습에 나선 건 아닌지 의심되는 대목입니다.

경찰은 김 시의원 진술을 토대로 강 의원에게 1억 원 반환을 지시한 시점과 경위 등을 자세히 캐물었던 걸로 전해졌습니다.

(영상취재 : 배문산)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지